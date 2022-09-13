По информации РГП "Казгидромет", 14 сентября в Уральске ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью +12. Дождь и гроза ожидаются в Атырау. Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается до 28 градусов тепла, ночью +15. В Актобе погода без осадков, днем +22 градуса, ночью +10. Переменная облачность и ветер с порывами до 20 метров в секунду синоптики прогнозируют в Актау. Днем здесь ожидается +27 градусов, ночью +20. В Алматы погода без осадков. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +11.