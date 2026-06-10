Отныне зона отдыха будет на балансе управления физической культуры и спорта ЗКО.

В ЗКО стартует летний туристический сезон. В этом году чиновники обещают взяться за пляжный отдых всерьез. Всего в регионе сейчас насчитывается 34 пляжа, девять из которых - коммунальные (то есть государственные и бесплатные). Главная задача властей - обустроить там нормальные зоны для "дикого" отдыха. О предстоящих планах рассказал руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Бакдаулет Сабитов.

Но основным эпицентром больших перемен станет наша главная природная жемчужина - озеро Шалкар.

В пик сезона на побережье Шалкара ежедневно приезжают до тысячи человек, а на берегу вырастает целый этно-городок из сотни юрт. Вода здесь солоноватая и лечебная, но вот к сервису у западноказахстанцев всегда было много вопросов.

Чтобы навести порядок, Шалкар решили передать на баланс области. Сейчас идет процесс изъятия территории у акимата Теректинского района - теперь за озеро будет отвечать управление физической культуры и спорта ЗКО.

По словам Сабитова, уже разрабатывается масштабная "Дорожная карта развития озера Шалкар на 2026–2029 годы". В рамках проекта ученые детально изучат лечебные свойства местной воды, а также знаменитой грязи и песка Альжансор.

Пока глобальный план готовится, акиматы Теректинского района и Шалкарского сельского округа начали срочное благоустройство к этому лету.

На берегу озера установят 5 современных туалетов (через каждые 500 метров), а также по 10-12 кабин для переодевания и душевых. Чиновники обещают следить за водой, чистотой и вовремя откачивать септики.

Также строят площадки для пляжного футбола и волейбола. Для любителей шашлыков выделят специальные зоны для мангалов и барбекю. Кроме того, обустроят парковку для машин и расставят мусорные контейнеры.

Совместно с ДЧС на пляже установят водно-спасательную вышку. На побережье будет постоянно дежурить укомплектованный отряд спасателей, медики и полиция.

Параллельно власти займутся раскруткой курорта - в TikTok, Instagram и YouTube запустят масштабную кампанию по продвижению бренда "Шалкар".