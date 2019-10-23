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Озеро Шалкар, реки Урал и Деркул с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

Корреспонденты "МГ" с сотрудниками ДЧС ЗКО совершили облёт территорий нескольких районов ЗКО. Специалисты оценивали состояние гидротехнических сооружений, дамб, рек, озер, лесных массивов, степей и полей, а мы просто любовались всем с высоты птичьего полета. Учебно-тренировочные полеты на вертолете "Еврокоптер-145" проходят регулярно и в это время специалисты ДЧС ЗКО могут обследовать территорию. Чтобы облететь Теректинский, Бурлинский, Таскалинский районы и район Байтерек потребовалось около трех часов. Скорость вертолета составила около 190 километров в час. Высота полета - 300 метров. – На
Арайлым Усербаева
Озеро Шалкар, реки Урал и Деркул с высоты птичьего полета (фоторепортаж)
Корреспонденты "МГ" с сотрудниками ДЧС ЗКО совершили облёт территорий нескольких районов ЗКО. Специалисты оценивали состояние гидротехнических сооружений, дамб, рек, озер, лесных массивов, степей и полей, а мы просто любовались всем с высоты птичьего полета. 
Учебно-тренировочные полеты на вертолете "Еврокоптер-145" проходят регулярно и в это время специалисты ДЧС ЗКО могут обследовать территорию. Чтобы облететь  Теректинский, Бурлинский, Таскалинский районы и район Байтерек потребовалось около трех часов. Скорость вертолета составила около 190 километров в час. Высота полета - 300 метров. – На территории ЗКО дислоцируется один из вертолетов АО "Казавиаспас", подведомственного подразделения КЧС МВД РК, - рассказал главный специалист ДЧС ЗКО, Нуралы Мусиев.
Как рассказал  Нуралы Мусиев, в каждом сезоне есть свои особенности и опасности. – Если весна, то наибольшую опасность представляют паводки. Зимой - бураны, метели. Летом увеличивается количество степных и лесных пожаров. Осенью много бытовых пожаров, - рассказал Нуралы Мусиев.
По словам Нуралы Мусиева, в большинстве случаев люди сами становятся причиной пожаров. – Причиной большинства пожаров, конечно же, является человеческий фактор. Во время отдыха люди неосторожно обращаются с огнем, вследствие чего и возникают крупные пожары. Люди выбрасывают из машин окурки, оставляют не потушенные костры, сжигают мусор. Но этот факт всегда тяжело доказать и тяжело выявить, - говорит Нуралы Мусиев.
Выяснилось, что за несоблюдение правил пожарной безопасности при сжигании мусора нарушителям грозит наказание по статье 336 Административного кодекса РК "Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов" в виде предупреждения или штрафа в размере от 3 до 120 МРП, в зависимости от категории субъекта предпринимательства. В 2019 году по этой статье были привлечены к ответственности 118 жителей ЗКО. По данным ДЧС ЗКО, по статье 367 Административного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах" были наказаны 20 человек.
Так выглядит контролируемый отжиг в Теректинском районе, который проводится под контролем работников крестьянских хозяйств. Крестьяне таким образом сжигают отходы после сбора урожая, при этом в обязательном порядке уведомляют пожарные части.
Вдали мы увидели клубы черного дыма. Как оказалось, это горел камыш. На месте уже работали пожарные, которые тушили огонь по периметру.
Весной дачные массивы всегда первыми попадают под угрозу подтопления, так как близко расположены к водоемам.
Стоит отметить, что в природе существуют естественные стоки для талых вод. Талая вода с полей собирается в этих стоках, а дальше попадает в реки и озера.
Так с высоты птичьего полета выглядит любимое место отдыха жителей ЗКО - озеро Шалкар. Именно с высоты отчетливо видно, что водоем заметно обмелел.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
Пожар вертолет облет

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