Озеро Шалкар, реки Урал и Деркул с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

Корреспонденты "МГ" с сотрудниками ДЧС ЗКО совершили облёт территорий нескольких районов ЗКО. Специалисты оценивали состояние гидротехнических сооружений, дамб, рек, озер, лесных массивов, степей и полей, а мы просто любовались всем с высоты птичьего полета. Учебно-тренировочные полеты на вертолете "Еврокоптер-145" проходят регулярно и в это время специалисты ДЧС ЗКО могут обследовать территорию. Чтобы облететь Теректинский, Бурлинский, Таскалинский районы и район Байтерек потребовалось около трех часов. Скорость вертолета составила около 190 километров в час. Высота полета - 300 метров. – На