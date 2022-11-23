Ожидается укрепление тенге к рублю - глава Миннацэкономики

Министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал рост инвестиций в тенге на Московской бирже. Иллюстративное фото из архива "МГ" Издание «Коммерсантъ» 21 ноября написало, что активность инвесторов в казахстанских тенге на Московской бирже достигла небывалых уровней. Росту показателя, по их мнению, способствует увеличивающийся спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на национальные валюты. По словам министра национальной экономики Казахстана, торговля тенге на Московской бирже является хорошим показателем. - Значит на тенге есть спрос