- Значит на тенге есть спрос. Этот тренд позволит укрепить тенге по отношению к рублю и другим валютам, что также будет хорошо сказываться на инфляции, потому что мы импортируем часть товаров, продуктов питания из России. Что касается паритета рубль – тенге – наверное, это положительно скажется на укреплении тенге, - сказал министр в кулуарах мажилиса.По курсу Нацбанка, текущая стоимость рубля составляет 7,64 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Ожидается укрепление тенге к рублю - глава Миннацэкономики
Министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал рост инвестиций в тенге на Московской бирже. Иллюстративное фото из архива "МГ" Издание «Коммерсантъ» 21 ноября написало, что активность инвесторов в казахстанских тенге на Московской бирже достигла небывалых уровней. Росту показателя, по их мнению, способствует увеличивающийся спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на национальные валюты. По словам министра национальной экономики Казахстана, торговля тенге на Московской бирже является хорошим показателем. - Значит на тенге есть спрос