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Происшествия Социум

Озвучена предварительная причина пожара в ресторане Актобе

По данным пожарных, огонь, вероятно, вспыхнул из-за короткого замыкания, однако точные причины еще выясняются. Устанавливается и ущерб. Сами владельцы ресторана не идут на контакт с прессой, зато соседи охотно рассказывают, как едва сами не стали жертвами пожара. - Все деревья и цветы в нашем саду погибли из-за огня, - рассказывает жительница, которая не пожелала представиться. - Пожарные расчеты заезжали к нам во двор и отсюда тушили. Кто нам будет восстанавливать ущерб? Хозяин "Ланцелота" сказал, можете жаловаться куда угодно, я вам ничего не заплачу! В самом ресторане сейчас работают строит
gorod
Озвучена предварительная причина пожара в ресторане Актобе
По данным пожарных, огонь, вероятно, вспыхнул из-за короткого замыкания, однако точные причины еще выясняются.
lancelot (3)
lancelot (3)
 Устанавливается и ущерб. Сами владельцы ресторана не идут на контакт с прессой, зато соседи охотно рассказывают, как едва сами не стали жертвами пожара. - Все деревья и цветы в нашем саду погибли из-за огня, - рассказывает жительница, которая не пожелала представиться. - Пожарные расчеты заезжали к нам во двор и отсюда тушили. Кто нам будет восстанавливать ущерб? Хозяин "Ланцелота" сказал, можете жаловаться куда угодно, я вам ничего не заплачу! В самом ресторане сейчас работают строители. Они ставят ограждение вокруг здания. Как стало известно, в день, когда произошел пожар, всю ближайшую территорию оцепили. По словам пожарных, вызов к ним поступил поздно, поэтому огонь распространился на большой территории. Оказывается, в начале владельцы ресторана надеялись своими силами справиться с ситуацией. Но положение усугубила 40-градусная жара и сильный ветер. - Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Была угроза распространения пожара на рядом стоящие жилые дома. Всего для тушения пожара было задействовано 11 единиц техники, 30 человек личного состава, а также привлекались дополнительные службы - горсеть, горгаз, сотрудники ОВД города, сотрудники войсковой службы № 6655 в количестве 35 человек, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области Дархан ХАЛМУРАТОВ.
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Пожар ресторан

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