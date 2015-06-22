Озвучена предварительная причина пожара в ресторане Актобе

По данным пожарных, огонь, вероятно, вспыхнул из-за короткого замыкания, однако точные причины еще выясняются. Устанавливается и ущерб. Сами владельцы ресторана не идут на контакт с прессой, зато соседи охотно рассказывают, как едва сами не стали жертвами пожара. - Все деревья и цветы в нашем саду погибли из-за огня, - рассказывает жительница, которая не пожелала представиться. - Пожарные расчеты заезжали к нам во двор и отсюда тушили. Кто нам будет восстанавливать ущерб? Хозяин "Ланцелота" сказал, можете жаловаться куда угодно, я вам ничего не заплачу! В самом ресторане сейчас работают строит