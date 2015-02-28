Политики выдвигают самые разные версии убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Он застрелен неизвестными в Москве вечером в пятницу, 27 февраля, следствие рассматривает все возможные версии, в том числе заказное убийство. Соболезнования близким погибшего уже высказали многие российские и зарубежные общественные и политические деятели, пишет Tengrinews.kz. Фото РБК Фото РБК По данным следствия, к Немцову, который прогуливался с девушкой, подъехал автомобиль, из которого неизвестные произвели не менее семи-восьми выстрелов; четыре пули попали в спину Немцова, смертельно его ранив. Официальный представитель МВД Елена Алексеева сообщила, что в столице был введен план "Перехват". Также создан оперативный штаб по расследованию убийства, по факту убийства завели уголовное дело. Преступникам также грозит наказание по статье о незаконном обороте оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что это заказное убийство и оно носит исключительно провокационный характер, сообщает РИА Новости. А по мнению главы думской фракции КПРФ Геннадия Зюганова, недруги России попытаются использовать убийство Немцова для раскачивания ситуации в стране. По его словам, партии власти смерть Немцова абсолютно невыгодна. В свою очередь, российский политик и экс-член федерального политсовета "СПС" Леонид Гозман уверен, что это преступление никак не связано с попыткой предотвратить антикризисный оппозиционный марш в Москве, который пройдет 1 марта. При этом политик отметил, что не знает, поступали ли Немцову какие-то угрозы. Экс-сопредседатель партии "Союз правых сил" Ирина Хакамада также уверена, что убийство Бориса Немцова - это провокация, направленная на то, чтобы "расшатать" ситуацию, при этом она не знает, угрожал ли ему кто-то в последнее время. По ее мнению, убийство Немцова точно не выгодно Путину. По информации "Эхо Москвы", Немцова расстреляли из белого автомобиля, который двигался по Большому Москворецкому мосту, однако на машине не было замечено номеров. РБК сообщает, что в связи с инцидентом в розыск объявлена автомашина Ford белого цвета. Камеры видеонаблюдения продемонстрировали, что в примерное время убийства по мосту проезжали три белые машины, в том числе Ford Focus и Mondeo. LifeNews.ru пишет, что Немцову могли отомстить за аборт, сделанный его любовницей. "Девушка, с которой находился Борис Немцов в момент убийства - гражданка Украины. Как мы уже выяснили, недавно она летала из Москвы в Швейцарию делать аборт от политика. Мы не исключаем, что бытовой конфликт из-за нее мог иметь место, - отмечает высокопоставленный источник издания в правоохранительных органах. Речь идет о модели Анне Дурицкой, которая и стала единственной свидетельницей убийства политика. По информации LifeNews, аборт девушке также оплачивал Немцов. Кроме того, следствие не исключает, что причиной убийства могли стать и деньги, которые погибший политик получал от спонсоров из-за рубежа. Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля. На месте преступления найдено шесть гильз. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Фото РИА Новости Фото РИА Новости