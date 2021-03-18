Пациенты кардиоцентра ЗКО вынуждены лежать в коридоре больницы

Медицинское учреждение не справляется с нагрузкой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В областном кардиологическом центре пациенты вынуждены лежать в коридорах. Здание, рассчитанное на 140 мест, принимает до 200 больных единовременно. Руководство медицинского учреждения заявило о необходимости строительства нового типового здания. Областной кардиологический центр был открыт в 2003 году. Было использовано приспособленное здание бывшего профилактория. – В то время мощностей здания на 140 мест хватало. Но сейчас ежегодно заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями растет. В год чер