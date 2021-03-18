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Социум

Пациенты кардиоцентра ЗКО вынуждены лежать в коридоре больницы

Медицинское учреждение не справляется с нагрузкой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В областном кардиологическом центре пациенты вынуждены лежать в коридорах. Здание, рассчитанное на 140 мест, принимает до 200 больных единовременно. Руководство медицинского учреждения заявило о необходимости строительства нового типового здания. Областной кардиологический центр был открыт в 2003 году. Было использовано приспособленное здание бывшего профилактория. – В то время мощностей здания на 140 мест хватало. Но сейчас ежегодно заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями растет. В год чер
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Пациенты кардиоцентра ЗКО вынуждены лежать в коридоре больницы
Медицинское учреждение не справляется с нагрузкой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пациенты кардиоцентра ЗКО вынуждены лежать в коридоре больницы
Пациенты кардиоцентра ЗКО вынуждены лежать в коридоре больницы
В областном кардиологическом центре пациенты вынуждены лежать в коридорах. Здание, рассчитанное на 140 мест, принимает до 200 больных единовременно. Руководство медицинского учреждения заявило о необходимости строительства нового типового здания. Областной кардиологический центр был открыт в 2003 году. Было использовано приспособленное здание бывшего профилактория. – В то время мощностей здания на 140 мест хватало. Но сейчас ежегодно заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями растет. В год через центр проходят до пяти тысяч пациентов. Весной и осенью поступает до 40 больных ежесуточно, 25 из них мы вынуждены госпитализировать. Бывает, размещаем пациентов в коридорах. В кардиоцентре не хватает санитарных узлов, нет разделения на «чистую» и «грязную» зоны, - отметила заместитель директора областного кардиологического центра Эльмира Суйеугазиева. В акимате ЗКО было заявлено, что здание недостроенного СИЗО в поселке Зачаганск передано в коммунальную собственность. В нем есть возможность разместить медицинский кластер. – Кардиоцентр нуждается в типовом здании. Мы прорабатываем вопрос строительства медучреждения на месте СИЗО, - отметил и.о руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков. Отметим, что стройка СИЗО была приостановлена в 2018 году. Объект оценивался в сумму 9,6 млрд тенге. Судом были доказаны факты хищений 1,5 млрд тенге при строительстве. Руслан АЛИМОВ Фото автора Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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