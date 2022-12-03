- В результате прокурорской проверки у 6 ЧСИ Карагандинской области выявлены факты не перечисления сумм взыскателям. В ходе досудебного расследования указанные ЧСИ представили подтверждающие документы о получении денег взыскателями. Уголовные дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления. В отношении столичного судебного исполнителя, снявшего со счёта должника 289 млн тенге и перечислившего их взыскателю по алиментам, идёт судебное разбирательство по лишению лицензии. Касательно алматинского ЧСИ, якобы использовавшего 400 тысяч тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома, факты не подтвердились... Факты, приведённые в отношении павлодарского ЧСИ имели место в 2018 году, который в том же году был лишён лицензии, - говорится в заявлении.По всем остальным фактам (включая ЗКО) прошли служебные проверки. В ходе них, как заявляют в палате, хищение не установлено. В материалах имелись документы, доказывающие получение взыскателями сумм. Однако ряд ЧСИ привлекли к различным видам дисциплинарной ответственности за нарушение правил ведения текущего счёта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Палата частных судоисполнителей прокомментировала сообщение Генпрокуратуры о хищениях
В Палате заявили, что не все факты подтвердились. Иллюстративное фото из архива "МГ" Второго декабря Генеральная прокуратура сообщила о выявленных при проверке нарушениях в работе частных судебных исполнителей. В Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях совершено 660 хищений на 1,1 млрд тенге. В ЗКО частные судоисполнители перечислили один млн тенге руководителю региональной палаты и его заместителю. Другие их коллеги направили 4,7 млн тенге своим жёнам и родственникам. Председатель президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей Ерлан Онтаев сообщи