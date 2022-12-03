Палата частных судоисполнителей прокомментировала сообщение Генпрокуратуры о хищениях

В Палате заявили, что не все факты подтвердились. Иллюстративное фото из архива "МГ" Второго декабря Генеральная прокуратура сообщила о выявленных при проверке нарушениях в работе частных судебных исполнителей. В Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях совершено 660 хищений на 1,1 млрд тенге. В ЗКО частные судоисполнители перечислили один млн тенге руководителю региональной палаты и его заместителю. Другие их коллеги направили 4,7 млн тенге своим жёнам и родственникам. Председатель президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей Ерлан Онтаев сообщи