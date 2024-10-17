Пара из Китая путешествует по миру на электромобиле. Супруги приехали в Уральск

35-летняя Глория из Малайзии и 54-летний Фан Юху из Китая познакомились в 2019 году во времена пандемии ковида. Поженившись они стали путешествовать вместе. На этот раз Глория и Фан Юху поставили себе цель посетить 100 стран за 800 дней

35-летняя Глория из Малайзии и 54-летний Фан Юху из Китая познакомились в 2019 году во времена пандемии ковида. После свадьбы они начали путешествовать вместе. Пара профессионально занимается медиа-путешествиями и делится рассказами о своих поездках через свои социальные сети. У них много подписчиков, которые следят за их приключениями. Детей пока у супругов нет.

На этот раз Глория и Фан Юху поставили себе цель посетить 100 стран за 800 дней. Отличительной особенностью является то, что супруги путешествуют на электромобиле. Они не зря выбрали этот вид транспорта. Таким образом пара хочет доказать всему миру, что путешествовать по миру можно без вреда экологии и окружающей среде.

– Мы выбрали электрическую машину, потому что хотим внести свой вклад в чистый воздух. Несколько братьев и сестёр мужа, а также его бабушка болеют раком гортани. Всё это из-за плохого воздуха и экологии. Мы продвигаем экологически чистые технологие. Кстати, электромобили состоят из намного меньшего количества деталей и не требуют особой подготовки. Не нужно менять масло, проводить техосмотр. Только раз в 100 тысяч километров. В некоторых странах есть станции быстрой подзарядки, это очень хорошо. Но в некоторых странах пришлось заряжать машину через обычные розетки, а это занимало 10-12 часов. А где-то, к примеру в Индонезии, электричество подается с перебоями, напряжение скачет и тогда у нас возникали проблемы. Нам требовалось больше времени, - рассказала Глория.

По словам путешественницы, в Казахстане проблем с подзарядкой намного меньше. Да и от населения супруги в восторге, говорят, люди здесь добрые и отзывчивые. Владельцы автозаправок даже позволяли бесплатно заряжать авто. Кстати, в Казахстане они уже второй месяц. Ранее побывали в Индонезии, Лаосе, Комбодже, Таиланде, Вьетнаме, всего в 11 странах. Далее через Хоргос заехали в Казахстан. О местных дорогах, Глория и Фан Юху, на удивление, отзываются очень хорошо. Супруги считают, что Казахстан очень удобная для людей страна, здесь заботятся о гражданах и создают все условия.

– С полицейскими проблем не возникало. Даже до Атырау никто нас не проверял. А вот в Атырау началось, полицейские даже приехали за нами в гостиницу, чтобы проверить наши документы. Но они вели себя хорошо, лишь проверили паспорта, права и спросили о цели визита, а потом просто пожелали счастливого пути и отпустили. А некоторые полицейские даже фотографировались с нами. Нам было очень приятно. Это еще раз доказывает, что казахстанцы очень хорошие люди. В Африке, к примеру, за день нас могли остановить больше 10 раз, - говорят супруги.

Особое восхищение путешественников вызвала местная кухня. В Уральске они впервые попробовали конину. Мясо им очень понравилось, они отметили, что конина нежнее, чем говядина, баранина либо курица.

Вечером, 17 октября, Глория и Фан Юху отправились в Актобе, а затем в Астану и далее по намеченному маршруту в южные страны. Их путешествие продлится еще около двух лет.