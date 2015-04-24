Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пара из Уральска завоевала золото на чемпионате РК по спортивным бальным танцам

Чемпионат Казахстана проходил в Астане 18-19 апреля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пара юниоров из Уральска Гасырхан ДЖАНАЛИ и Арина ЗАВЕРТАЙЛО завоевали первое место на чемпионате республики по спортивным бальным танцам. Как выяснилось, пара занимается в обычном двором клубе "Шабыт" городского культпросветобъединения. Студия называется "Вдохновенье". - Мы часто выезжаем на различные турниры, - рассказала тренер ребят Татьяна ЛЯШЕВА. - На чемпионат мы ехали с одной целью - завоевать призовое место. Конечно, страшно было, думали, нас там затопчут танцоры из больших городов. Но все
Анэль Кайнеденова
Пара из Уральска завоевала золото на чемпионате РК по спортивным бальным танцам
Чемпионат Казахстана проходил в Астане 18-19 апреля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
tancy (1)
tancy (1)
 Пара юниоров из Уральска Гасырхан ДЖАНАЛИ и Арина ЗАВЕРТАЙЛО завоевали первое место на чемпионате республики по спортивным бальным танцам. Как выяснилось, пара занимается в обычном двором клубе "Шабыт" городского культпросветобъединения. Студия называется "Вдохновенье". - Мы часто выезжаем на различные турниры, - рассказала тренер ребят Татьяна ЛЯШЕВА. - На чемпионат мы ехали с одной целью - завоевать призовое место. Конечно, страшно было, думали, нас там затопчут танцоры из больших городов. Но все оказалось совсем даже не страшным. И нам удалось занять первое место. В дворовой клуб "Шабыт", которому, кстати, в этом году исполняется 25 лет, ученик СОШ №40 Гасырхан пришел 8 лет назад. 6-летнего мальчика, которому уже тогда нравилось танцевать, привела мама. Между прочим, Гасырхан и его брат двойняшки, но если Гасырхан выбрал танцы, то его брат рукопашные бои. - Мне больше нравятся танцы, - говорит он. Арина пришла в "Шабыт", когда ей было 9 лет. До этого девочка занималась шорт-треком. - Когда я увидела девочек, которые уже давно занимаются шорт-треком, какие они становятся мускулистые, я не захотела заниматься этим видом спорта и пошла на танцы, - говорит Арина, которая учится в СОШ №6. В скором времени пара собирается на турнир в Самару. - Мы уже в рейтинге республики, - говорит Татьяна Николаевна. - Еще немного подрастем, наберемся опыта и обязательно попадем в сборную Казахстана. А директор дворового клуба "Шабыт" Феликс БАЮКАНСКИЙ уверяет, главное, чтобы дети были чем-то увлечены и заняты, и меньше бродили по улицам с сомнительными компаниями.
tancy (2)
tancy (2)
tancy (3)
tancy (3)
tancy (4)
tancy (4)
tancy (5)
tancy (5)
tancy (6)
tancy (6)
tancy (7)
tancy (7)
   Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article