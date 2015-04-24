Пара из Уральска завоевала золото на чемпионате РК по спортивным бальным танцам

Чемпионат Казахстана проходил в Астане 18-19 апреля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пара юниоров из Уральска Гасырхан ДЖАНАЛИ и Арина ЗАВЕРТАЙЛО завоевали первое место на чемпионате республики по спортивным бальным танцам. Как выяснилось, пара занимается в обычном двором клубе "Шабыт" городского культпросветобъединения. Студия называется "Вдохновенье". - Мы часто выезжаем на различные турниры, - рассказала тренер ребят Татьяна ЛЯШЕВА. - На чемпионат мы ехали с одной целью - завоевать призовое место. Конечно, страшно было, думали, нас там затопчут танцоры из больших городов. Но все