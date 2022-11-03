Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска

В регионе выявили первый случай дирофиляриоза. При несвоевременном лечении может образоваться абсцесс, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото: ДСЭК ЗКО В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в этом году в регионе выявили первый случай дирофиляриоза. Дирофиляриоз - один из гельминтозов (глистная инвазия). Паразит попадает в подкожные ткани и превращается во взрослую дирофилярию. Фото с сайта спнд.рф Раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире всё чаще регистрируют случаи дирофиляриоза среди людей. Инфицирование происходит через кро