Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска

В регионе выявили первый случай дирофиляриоза. При несвоевременном лечении может образоваться абсцесс, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото: ДСЭК ЗКО В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в этом году в регионе выявили первый случай дирофиляриоза. Дирофиляриоз - один из гельминтозов (глистная инвазия). Паразит попадает в подкожные ткани и превращается во взрослую дирофилярию. Фото с сайта спнд.рф Раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире всё чаще регистрируют случаи дирофиляриоза среди людей. Инфицирование происходит через кро
Дана Рахметова
Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска
В регионе выявили первый случай дирофиляриоза. При несвоевременном лечении может образоваться абсцесс, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска
Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска
Фото: ДСЭК ЗКО В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в этом году в регионе выявили первый случай дирофиляриоза.

Дирофиляриоз - один из гельминтозов (глистная инвазия). Паразит попадает в подкожные ткани и превращается во взрослую дирофилярию.

Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска
Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска
Фото с сайта спнд.рф Раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире всё чаще регистрируют случаи дирофиляриоза среди людей. Инфицирование происходит через кровь.
- Передаётся болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых. А источником заразы выступают домашние животные. В организме животного взрослые дирофилярии паразитируют в сердце, лёгких, бронхах и крупных кровеносных сосудах. Когда насекомое кусает следующую жертву — часть паразитов из хоботка попадает в кровоток следующего хозяина. Так дирофиляриоз передаётся от животного к животному и к человеку, - пояснили эпидемиологи ЗКО.
Инкубационный период составляет от одного месяца до нескольких лет. Дирофиляриозом могут заболеть люди всех возрастных категорий, но в наибольшей зоне риска:
  • заводчики собак и кошек;
  • люди, проживающие у открытых водоемов;
  • люди, часто бывающие на природе — охотники, туристы, огородники, рыбаки.
Характерный признак дирофиляриоза – ощущение ползания и шевеления живого паразита внутри подкожного узла, опухоли или уплотнения. Если своевременно не удалить гельминт, в месте его локализации может образоваться абсцесс. Жителям советуют использовать репелленты, москитные сетки для окон, защитную одежду, а также проводить профилактическую дегельминтацию домашних питомцев. При «подозрительных» укусах, повышенном зуде, нехарактерных болевых ощущениях, появлении уплотнения следует немедленно обратиться к врачу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск ЗКО

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article