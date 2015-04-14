Парень из Актобе, оседлавший памятник, может получить срок

Полицейские уже нашли автора циничного снимка. Героем скандальной истории оказался 24-летний местный житель. Фото из социальной сети vk.com На парня заведено уголовное дело по признакам состава правонарушения по статье 293 - «Хулиганство». Выяснилось, что фотография была сделана еще в 2009 году. Тогда ему было 18 лет. Статья, фигурантом которой стал актюбинец, подразумевает ограничение свободы от 3 до 7 лет. - В настоящее время по материалам досудебного производства направлены запросы в управление культуры и развития языков на установление статуса вышеуказанного памятника, относится ли он памя