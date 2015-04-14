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Социум

Парень из Актобе, оседлавший памятник, может получить срок

Полицейские уже нашли автора циничного снимка. Героем скандальной истории оказался 24-летний местный житель. Фото из социальной сети vk.com На парня заведено уголовное дело по признакам состава правонарушения по статье 293 - «Хулиганство». Выяснилось, что фотография была сделана еще в 2009 году. Тогда ему было 18 лет. Статья, фигурантом которой стал актюбинец, подразумевает ограничение свободы от 3 до 7 лет. - В настоящее время по материалам досудебного производства направлены запросы в управление культуры и развития языков на установление статуса вышеуказанного памятника, относится ли он памя
gorod
Парень из Актобе, оседлавший памятник, может получить срок
Полицейские уже нашли автора циничного снимка. Героем скандальной истории оказался 24-летний местный житель.
Фото из социальной сети vk.com
Фото из социальной сети vk.com
 Фото из социальной сети vk.com На парня заведено уголовное дело по признакам состава правонарушения по статье 293 - «Хулиганство». Выяснилось, что фотография была сделана еще в 2009 году. Тогда ему было 18 лет. Статья, фигурантом которой стал актюбинец, подразумевает ограничение свободы от 3 до 7 лет. - В настоящее время по материалам досудебного производства направлены запросы в управление культуры и развития языков на установление статуса вышеуказанного памятника, относится ли он памятнику культуры или истории. После этого будет принято процессуальное решение. Памятник читателю в Актобе был установлен 9 лет назад перед зданием редакции газеты «Диапазон».
уголовное дело памятник фото

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