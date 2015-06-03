Парень, пытавшийся сдать ЕНТ за девушку, оказался родом из Актюбинской области

Парень, который переоделся в девушку и пытался таким образом сдать ЕНТ вместо выпускницы школы №4 города Жетысай оказался жителем Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта Tengrinews.kz 20-летний Аян ЖАРДЕМОВ сейчас дает показания. Также стало известно, что он родом из Мартукского района, и в настоящее время учится на третьем курсе в Казахстанско-Британском техническом университете города Алматы на бесплатном отделении. ЖАРДЕМОВ окончил школу для одаренных детей "Дарын" в городе Актобе, а также он является обладателем "Алтын белгі". Как выяснилось, родные Ая