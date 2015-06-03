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Социум

Парень, пытавшийся сдать ЕНТ за девушку, оказался родом из Актюбинской области

Парень, который переоделся в девушку и пытался таким образом сдать ЕНТ вместо выпускницы школы №4 города Жетысай оказался жителем Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта Tengrinews.kz 20-летний Аян ЖАРДЕМОВ сейчас дает показания. Также стало известно, что он родом из Мартукского района, и в настоящее время учится на третьем курсе в Казахстанско-Британском техническом университете города Алматы на бесплатном отделении. ЖАРДЕМОВ окончил школу для одаренных детей "Дарын" в городе Актобе, а также он является обладателем "Алтын белгі". Как выяснилось, родные Ая
gorod
Парень, пытавшийся сдать ЕНТ за девушку, оказался родом из Актюбинской области
Парень, который переоделся в девушку и пытался таким образом сдать ЕНТ вместо выпускницы школы №4 города Жетысай оказался жителем Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
 Фото с сайта Tengrinews.kz 20-летний Аян ЖАРДЕМОВ сейчас дает показания. Также стало известно, что он родом из Мартукского района, и в настоящее время учится на третьем курсе в Казахстанско-Британском техническом университете города Алматы на бесплатном отделении. ЖАРДЕМОВ окончил школу для одаренных детей "Дарын" в городе Актобе, а также он является обладателем "Алтын белгі". Как выяснилось, родные Аяна ЖАРДЕМОВА еще ничего не знают об инциденте. В последний раз они связывались с ним по телефону 3-4 дня назад. По словам родственницы, Аян с полудня не отвечает на звонки. Напомним, в городе Жетысай Махтааральского района Южного Казахстана вместо девушки сдавать экзамен отправился ее молодой человек. Однако надевшего юбку и парик и подкрасившего глаза парня разоблачили еще на входе в центр сдачи тестирования.
ЕНТ парень

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