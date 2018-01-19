Фото из архива МГ В областном акимате состоялось совещание по вопросам строительства дренажной системы в городе Атырау под председательством акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА. В обсуждении проблемных вопросов установки дренажа на городских улиц приняли участие известные ученые и практикующие специалисты Казахстана. В частности, академик Национальной академии науки Серикбай ДАУКЕЕВ, занимавший пост акима Атырауской области в 2000-е годы, предложил построить централизованную магистральную дренажную систему, к которой будут подключаться уже локальные системы, идущие от отдельных зданий и объектов. - Плюс к этому необходимо проложить и ливневую канализацию, чтобы со всех автомобильных дорог, с любого дорожного полотна вода стекалась в магистральную систему дренажа, - предложил академик Серикбай ДАУКЕЕВ. Доктор геолого-минералогических наук Малис АБСАМЕТОВ предложил не выводить дренажную воду из города, а разбить в черте Атырау несколько водоемов с парками, которые, станут в последующим местом отдыха горожан в весенне-летний период. По словам ученого, строительство водоемов, куда сбрасывается лишь дренажная вода, уже практикуются во многих странах Европы. Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ выслушал все предложенные проекты и сообщил, что ко всем районам области необходим индивидуальный подход, так как в каждом населённом пункте свой рельеф местности, геологическое строение земли, свой уровень подземных вод. - Все эти факторы должны вами учитываться, и вы должны нам дать хорошее предложение. Мы, в свою очередь, готовы к сотрудничеству, дайте нам пути решения, как представители науки, как практики, как специалисты, которые работают в этой отрасли не первый год. Если эта профессия является вашим призванием, дайте нам пути решения – какой проект строительства дренажной системы будет больше всего актуален для Атырауской области и областного центра, мы будем выбирать оптимальное решение. - сказал Нурлан НОГАЕВ.Фото из архива МГФото РСКФото РСК