По информации Polisia.kz, 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину задержали во время ОПМ. Пару подозревают в распространении наркотиков.

Десятки свертков "синтетики" нашли у пары в Атырау

По информации Polisia.kz, 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину задержали во время ОПМ. Пару подозревают в распространении наркотиков.

— В ходе личного досмотра был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в зип-пакеты. Также в арендованной квартире и на улицах города были обнаружены и изъяты около 100 граммов синтетических наркотиков, — сообщили в полиции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.



