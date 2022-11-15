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Социум

Пасмурная погода ожидается в Уральске

По данным «Казгидромета», на большей части страны по-прежнему сохраняет своё влияние Атлантический циклон. По республике ожидаются туман, гололёд, метель и усиление ветра. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1 градусов, ночью похолодает до -4..-6. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду
Дана Рахметова
Пасмурная погода ожидается в Уральске
По данным «Казгидромета», на большей части страны по-прежнему сохраняет своё влияние Атлантический циклон.
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
По республике ожидаются туман, гололёд, метель и усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1 градусов, ночью похолодает до -4..-6. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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