Пасмурная погода ожидается в Уральске

По данным «Казгидромета», на большей части страны по-прежнему сохраняет своё влияние Атлантический циклон. По республике ожидаются туман, гололёд, метель и усиление ветра. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1 градусов, ночью похолодает до -4..-6. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду