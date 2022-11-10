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Социум

Пасмурно и до 7 градусов тепла будет в Уральске 11 ноября

По данным «Казгидромета», в большинстве регионов страны сохраняется неустойчивый характер погоды. На большей части страны ожидается туман. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +2..+4. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 6 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 9 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Дн
Дана Рахметова
Пасмурно и до 7 градусов тепла будет в Уральске 11 ноября
По данным «Казгидромета», в большинстве регионов страны сохраняется неустойчивый характер погоды.
Дождь, ветер и гроза ожидаются в ЗКО
Дождь, ветер и гроза ожидаются в ЗКО
На большей части страны ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +2..+4. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 9 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +9..+11 градусов, ночью опустятся до +2..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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