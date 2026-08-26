Пассажир скончался в аэропорту Атырау

В аэропорту Атырау экстренно приземлился лайнер авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Турции в Россию. Информация об этом распространилась в СМИ. Причиной внеплановой посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Спасти мужчину не удалось — он скончался сразу после приземления.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте пояснили, что данный факт зарегистрировали 25 августа в отделе полиции на транспорте на станции Атырау.

- В настоящее время проводятся комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность, - дополнили в ведомстве.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.