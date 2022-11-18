Авиакомпания прокомментировала вынужденную посадку самолёта, летевшего из Уральск в Алматы

Авиакомпания готова полностью покрыть расходы пассажиров по проживанию во время ожидания вылета рейса. Фото предоставлено пассажирами Борт, вылетевший из Уральска, должен был приземлиться в Алматы в 6:15 18 ноября. Однако самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе в 5:20. Пассажиры заявили, что им предоставили только завтрак, а вылет отложили до полуночи. Авиакомпания FlyArystan сообщила, что вынужденная посадка произошла из-за проблемы со здоровьем пассажира. - Пассажир оказался в критическом состоянии, включая потерю сознания. По прибытию в Актобе пассажир пришёл в сознание и ег