- Пассажир оказался в критическом состоянии, включая потерю сознания. По прибытию в Актобе пассажир пришёл в сознание и его передали врачам скорой помощи, которые забрали пациента в медицинское учреждение. Рейс задерживается в Актобе до 00:30 в ночь с 18 на 19 ноября, так как вынужденная не запланированная посадка вызвала необходимость технической проверки самолета для безопасного выполнения вылета. Данные процедуры проводятся в соответствии с требованиями безопасности полетов, - прокомментировали в компании.Перевозчик утверждает, что пассажирам предоставили напитки, питание, возможность произвести бесплатное перебронирование и сделать полный возврат денег за билет. Авиакомпания также сообщила о готовность полностью покрыть расходы пассажиров по проживанию во время ожидания вылета рейса, их просят сохранить все чеки для дальнейшей компенсации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Авиакомпания прокомментировала вынужденную посадку самолёта, летевшего из Уральск в Алматы
Авиакомпания готова полностью покрыть расходы пассажиров по проживанию во время ожидания вылета рейса. Фото предоставлено пассажирами Борт, вылетевший из Уральска, должен был приземлиться в Алматы в 6:15 18 ноября. Однако самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе в 5:20. Пассажиры заявили, что им предоставили только завтрак, а вылет отложили до полуночи. Авиакомпания FlyArystan сообщила, что вынужденная посадка произошла из-за проблемы со здоровьем пассажира. - Пассажир оказался в критическом состоянии, включая потерю сознания. По прибытию в Актобе пассажир пришёл в сознание и ег