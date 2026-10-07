Пассажирский самолет с футболистами разбился при заходе на посадку: погибли 176 человек

7 июня 1989 года в Суринаме произошла одна из крупнейших авиационных катастроф в истории страны. Пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-8-62 авиакомпании Surinam Airways выполнял рейс из Амстердама в Парамарибо, однако при заходе на посадку потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Зандерий. На борту находились 187 человек. Погибли 176 из них, выжили 11 пассажиров, передает МойГород.

Особое внимание к трагедии привлекло то, что среди пассажиров находились футболисты нидерландского происхождения из Суринама, выступавшие за клубы Нидерландов.

Рейс из Амстердама

Самолет с регистрационным номером N1809E носил имя Anthony Nesty и эксплуатировался авиакомпанией Surinam Airways. Лайнер впервые поднялся в воздух в 1969 году и был оснащен четырьмя двигателями Pratt & Whitney JT3D-7. На момент катастрофы самолет выполнил более 20 тысяч циклов взлета и посадки и налетал свыше 52 тысяч часов.

Разбившийся самолёт за 3 месяца до катастрофы. Фото: Wikipedia

Рейс PY764 вылетел из аэропорта Схипхол в Амстердаме поздно вечером 6 июня. Полет проходил без серьезных происшествий, однако проблемы возникли уже во время подготовки к посадке в Парамарибо.

На борту находились 178 пассажиров и девять членов экипажа. Среди пассажиров была группа из примерно 20 нидерландских футболистов суринамского происхождения, которая направлялась в Суринам для участия в футбольном турнире. Команду называли Colourful 11.

Опасный заход на посадку

Перед посадкой экипаж получил информацию о погоде и разрешение на заход по системе VOR/DME. Однако вместо этого пилоты начали выполнять заход с использованием системы ILS.

Во время снижения экипаж не смог получить необходимый сигнал ILS, однако продолжил заход. Самолет оказался ниже безопасной высоты. В условиях плохой видимости экипаж продолжал снижение, несмотря на предупреждения системы предупреждения о близости земли.

Мемориал рейсу 764 в Парамарибо. Фото: Wikipedia

Примерно в трех километрах от аэропорта самолет столкнулся с деревьями. Сначала один из двигателей задел дерево на высоте около 25 метров над землей. Затем правая часть крыла столкнулась с другим деревом, после чего самолет перевернулся и рухнул на землю.

176 погибших

В результате катастрофы погибли все девять членов экипажа и 167 пассажиров. Выжили 11 человек. Таким образом, из 187 находившихся на борту людей погибли 176.

Среди погибших были многие участники футбольной команды Colourful 11. Трагедия фактически уничтожила значительную часть команды, которая должна была принять участие в турнире в Суринаме. Несколько футболистов, которые планировали лететь этим рейсом, в последний момент не получили разрешения от своих клубов или воспользовались более ранним рейсом и поэтому избежали катастрофы.

Что установило расследование

Расследование пришло к выводу, что катастрофа произошла из-за ошибок экипажа. Пилоты продолжили снижение, несмотря на неподходящие условия для безопасной посадки и предупреждения о слишком малой высоте.

По данным расследования, экипаж использовал неподходящий навигационный сигнал для захода на посадку и проигнорировал предупреждение системы GPWS о приближении к земле. Сигнал тревоги прозвучал примерно за минуту до столкновения, однако спустя около десяти секунд был отключен.

Мемориал рейсу 764 (в Амстердаме). Фото: Wikipedia

В ходе расследования также были выявлены серьезные проблемы в подготовке и принятии решений экипажем. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) принимал участие в расследовании, поскольку самолет имел американскую регистрацию. По итогам были подготовлены рекомендации для Федерального управления гражданской авиации США.

Катастрофа рейса PY764 стала крупнейшей авиакатастрофой в истории Суринама. Она также вошла в историю как трагедия, унесшая жизни сразу нескольких молодых футболистов, которые летели из Нидерландов на родину своих предков.