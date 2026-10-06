Пассажирский самолет врезался в спецтехнику при посадке: погибли 178 человек

11 октября 1984 года в аэропорту Омска произошла одна из самых тяжелых авиационных катастроф в истории советской гражданской авиации. Пассажирский Ту-154 выполнял рейс по маршруту Краснодар — Омск — Новосибирск. После посадки самолет столкнулся на взлетно-посадочной полосе с тремя аэродромными машинами, выполнявшими работы, передает МойГород

В результате столкновения произошел взрыв и начался пожар. Из 179 человек, находившихся на борту, выжили только пять. Еще четыре человека погибли на земле. Всего жертвами катастрофы стали 178 человек.

Последний рейс

Ту-154Б-1 авиакомпании «Аэрофлот», идентичный разбившемуся. Фото: Wikipedia

Самолет Ту-154Б-1 с бортовым номером СССР-85243 принадлежал «Аэрофлоту». Воздушное судно выполняло рейс №3352 по маршруту Краснодар — Омск — Новосибирск.

На борту находились 170 пассажиров и девять членов экипажа. Среди пассажиров были восемь детей и 16 маленьких детей. Самолет также перевозил багаж, почту и груз. Вылет из Краснодара состоялся поздним вечером 10 октября.

После выполнения первой части маршрута экипаж начал заход на посадку в Омске. Посадка проходила ночью и при сложных погодных условиях: наблюдались дождь, дымка и ограниченная видимость. При этом расследование установило, что сам экипаж при заходе и посадке отклонений не допустил.

Самолет столкнулся с машинами на ВПП

После приземления Ту-154 начал пробег по взлетно-посадочной полосе. Именно в этот момент экипаж обнаружил находившиеся на полосе аэродромные машины.

На ВПП работали три автомобиля. Впереди двигался УАЗ-469 руководителя работ, за ним следовали две машины, использовавшиеся для выполнения работ на аэродроме. В емкостях двух машин находилось значительное количество керосина.

По данным материалов расследования, экипаж увидел автомобили слишком поздно. Командир попытался изменить направление движения, однако избежать столкновения не удалось. Самолет на большой скорости врезался в находившуюся на полосе технику.

Взрыв и пожар

Последствия катастрофы. Фото: Wikipedia

Удар оказался настолько сильным, что аэродромные машины были полностью разрушены. После столкновения произошел взрыв, возник масштабный пожар.

Самолет развернуло, его фюзеляж разрушился, а передняя часть перевернулась. Лайнер остановился примерно в 95 метрах от здания аэропорта. Из-за стремительного развития событий пассажиры практически не имели возможности покинуть горящий самолет.

В результате катастрофы погибли 169 пассажиров и пять членов экипажа. Четыре человека, находившиеся на аэродромных машинах, также погибли.

Выжить удалось пяти людям. Среди них были четыре пилота самолета и один пассажир. Второй пилот и пассажир получили травмы, остальные трое членов летного экипажа не пострадали.

Почему самолеты и техника оказались на одной полосе

Расследование установило, что главной причиной катастрофы стали ошибки при организации управления воздушным движением и работе аэродромных служб.

Техника была допущена на взлетно-посадочную полосу, однако информация о ее нахождении там не была должным образом доведена до диспетчера. Кроме того, из-за ночного времени и дождя диспетчер не мог визуально обнаружить автомобили на полосе.

Отдельной проблемой стало оснащение аэродромной техники. На машинах не было заметных светосигнальных огней, а также радиостанций, которые позволяли бы их экипажам постоянно прослушивать частоту диспетчерской службы.

В материалах расследования также указывается, что ответственный за проведение работ на полосе допустил выезд техники, а затем уснул, из-за чего не сообщил диспетчерской службе о нахождении машин на ВПП.

Кого признали виновным

После катастрофы расследование привлекло внимание к действиям диспетчерской службы и руководителей аэродромных работ.

Командно-диспетчерский пункт, 1979 год

По итогам судебного разбирательства руководитель полетов Борис Ишалов и диспетчер стартового диспетчерского пункта Андрей Бородаенко получили по 15 лет лишения свободы. Диспетчер посадки Василий Огородников был приговорен к 13 годам, а начальник погибшего мастера аэродромной службы Михаил Токарев — к 12 годам.

Одна из крупнейших авиакатастроф на территории России

Катастрофа в Омске стала одной из самых тяжелых в истории советской гражданской авиации. Всего погибли 178 человек, а причиной трагедии стало сочетание ошибок в организации движения воздушных судов и работы наземных служб.

Последствия авиакатастрофы в Омске, 1984 год

Особенно трагичным стало то, что столкновение произошло уже после благополучного завершения полета. Самолет успешно выполнил заход и приземлился, однако находившаяся на взлетно-посадочной полосе техника привела к катастрофе буквально через несколько мгновений после посадки.

Эта трагедия стала примером того, насколько важны четкая координация между диспетчерами и наземными службами, контроль за состоянием взлетно-посадочной полосы и своевременное информирование экипажа о любой технике, находящейся в зоне движения самолетов.