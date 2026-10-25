Пассажирский самолет врезался в телебашню: погибли все на борту

Крупная авиакатастрофа произошла 19 февраля 1985 года в Испании. Пассажирский Boeing 727 авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из Мадрида в Бильбао, столкнулся с телевизионной антенной на горе Ойз во время захода на посадку. После удара самолёт рухнул на склон горы. Все 148 человек, находившихся на борту, погибли, передает МойГород

Самолёт столкнулся с антенной на горе

Рейс IB610 выполнялся на самолёте Boeing 727-256 Advanced, которому авиакомпания дала имя Alhambra de Granada. На борту находились 141 пассажир и семь членов экипажа.

Разбившийся самолёт за 2 года и 5 месяцев до катастрофы. Фото: Википедия

Лайнер вылетел из аэропорта Мадрида утром и направился в Бильбао. Полёт проходил штатно, однако во время снижения перед посадкой ситуация изменилась.

Самолёт приближался к аэропорту на северо-западе Испании, когда оказался на опасно малой высоте. Примерно в 09:27 по местному времени Boeing 727 задел левым крылом конструкцию телевизионной антенны на вершине горы Ойз. После столкновения крыло было повреждено, и самолёт рухнул на склон.

При ударе лайнер разрушился, возник пожар. Спасателям пришлось добираться до места катастрофы по труднодоступной горной местности. Выживших не было.

Почему экипаж не заметил опасность

Расследование показало, что одной из ключевых причин трагедии стали ошибки экипажа при снижении. Пилоты чрезмерно полагались на автоматические системы управления и не обеспечили соблюдение безопасной высоты.

Согласно материалам расследования, система предупреждения о высоте подала звуковой сигнал, когда самолёт оказался ниже установленного уровня. Однако экипаж неверно интерпретировал предупреждение и продолжил снижение.

В результате лайнер опустился ниже безопасной высоты в районе горы Ойз и столкнулся с антенной. При этом телебашня не была обозначена на навигационных картах, которыми располагал экипаж, что также могло осложнить оценку обстановки.

Одна из крупнейших авиакатастроф в истории Испании

Телебашня на горе Ойз. Фото: Википедия

Катастрофа рейса IB610 стала одной из самых смертоносных в истории испанской авиации. Среди погибших были пассажиры разных национальностей, в том числе представители общественной и политической жизни.

После трагедии расследование вновь привлекло внимание к безопасности полётов в горной местности, соблюдению минимальных высот и правильной работе с навигационным оборудованием.

Авиакатастрофа под Бильбао остаётся примером того, насколько опасным может стать сочетание ошибок экипажа, неверной интерпретации предупреждений и недостаточной ситуационной осведомлённости во время захода на посадку.