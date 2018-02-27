Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в ЗКО: госпитализированы три человека

ДТП произошло сегодня, 27 февраля, недалеко от поселка Алгабас Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По предварительным данным, на трассе ЗКО столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2114" и пассажирский автобус. Со слов очевидцев, с места ДТП в тяжелом состоянии был госпитализирован водитель автомобиля "ВАЗ-2114". По предварительной информации, за рулем легкового автомобиля находился сотрудник полиции. В пресс-службе ДВД ЗКО информацию о ДТП подтвердили, но подробности не сообщили, ссылаясь на то, что на месте аварии до сих пор работают сотрудники полиции. Между тем, как соо