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Происшествия Социум

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в ЗКО: госпитализированы три человека

ДТП произошло сегодня, 27 февраля, недалеко от поселка Алгабас Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По предварительным данным, на трассе ЗКО столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2114" и пассажирский автобус. Со слов очевидцев, с места ДТП в тяжелом состоянии был госпитализирован водитель автомобиля "ВАЗ-2114". По предварительной информации, за рулем легкового автомобиля находился сотрудник полиции. В пресс-службе ДВД ЗКО информацию о ДТП подтвердили, но подробности не сообщили, ссылаясь на то, что на месте аварии до сих пор работают сотрудники полиции. Между тем, как соо
Кристина Кобина
Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в ЗКО: госпитализированы три человека
ДТП произошло сегодня, 27 февраля, недалеко от поселка Алгабас Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По предварительным данным, на трассе ЗКО столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2114" и пассажирский автобус. Со слов очевидцев, с места ДТП в тяжелом состоянии был госпитализирован водитель автомобиля "ВАЗ-2114". По предварительной информации, за рулем легкового автомобиля находился сотрудник полиции. В пресс-службе ДВД ЗКО информацию о ДТП подтвердили,  но подробности не сообщили, ссылаясь на то, что на месте аварии до сих пор работают сотрудники полиции. Между тем, как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА, в результате ДТП пострадали три человека. Корреспондентам "МГ" удалось дозвониться до заместителя акима Сырымского района Ербулата АХМЕТОВА, однако он отказался комментировать данное происшествие. Другие подробности аварии выясняются.
 
Фото предоставлено очевидцами
ДТП Сырымский район Трасса ЗКО

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