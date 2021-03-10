Пассажирский автобус попал в ДТП в Актобе

ДТП произошло сегодня, 10 марта, на пересечении проспектов 312 стрелковой дивизии и К.Нокина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что водитель автобуса JAC (без пассажиров) проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной марки Toyota Fortuner. От удара Toyota Fortuner изменила направление и столкнулась с автомашиной марки ВАЗ-21074. - В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota Fortuner и водитель автобуса с телесными повреждениями обратились в БСМП г.Актобе, - пояснили в пресс-службе