Пассажирский самолет разбился при посадке в Южной Корее

СМИ сообщают о 179 погибших и двух выживших в авиакатастрофе.

Самолёт, совершавший посадку в аэропорту Муан в Южной Корее, пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался. Предположительно, все 181 человек на борту, включая 175 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли, за исключением двух спасённых, сообщает агентство Рёнхап.

Граждан Казахстана среди пассажиров не было. Пожарным удалось спасти двух человек — одного пассажира и члена экипажа. Предварительные причины катастрофы могут быть связаны с столкновением с птицей или отказом шасси.

Самолёт возвращался в Южную Корею из Бангкока (Таиланд).

Напомним, 25 декабря самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.