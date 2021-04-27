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Пассажирским автобусам запретили ездить по маршруту Уральск-Атырау

Автобусное сообщение приостанавливается с 1 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с 1 мая запрещается курсирование межгородских и межобластных пассажирских автобусов. В нашей области такие услуги оказывает ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк". Начальник автовокзала Талгат Бисекенов говорит, что с 1 мая приостанавливается автобусное сообщение из Уральска в Атырау. – В Актобе мы и не запускали автобусы, так как пассажиропоток был маленький, а вот в Атырау рейсы курсиров
Арайлым Усербаева
Пассажирским автобусам запретили ездить по маршруту Уральск-Атырау
Автобусное сообщение приостанавливается с 1 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители ЗКО просят пустить пассажирские автобусы в Актобе и Атырау
Жители ЗКО просят пустить пассажирские автобусы в Актобе и Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с 1 мая запрещается курсирование межгородских и межобластных пассажирских автобусов. В нашей области такие услуги оказывает ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк". Начальник автовокзала Талгат Бисекенов говорит, что с 1 мая приостанавливается автобусное сообщение из Уральска в Атырау. – В Актобе мы и не запускали автобусы, так как пассажиропоток был маленький, а вот в Атырау рейсы курсировали ежедневно. Каждое утро в 9.00 в Атырау отправлялись автобусы, пассажиропоток был хороший. Теперь, к сожалению, наш автопарк вновь встанет. Это, естественно, вызовет волну возмущений у людей, ведь отсутствие регулярных автобусов причинит неудобство, - говорит Талгат Бисекенов. Напомним, 4 марта после многочисленных жалоб жителей ЗКО автобусам разрешили осуществлять межобластные пассажирские перевозки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      
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