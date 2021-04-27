Пассажирским автобусам запретили ездить по маршруту Уральск-Атырау

Автобусное сообщение приостанавливается с 1 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с 1 мая запрещается курсирование межгородских и межобластных пассажирских автобусов. В нашей области такие услуги оказывает ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк". Начальник автовокзала Талгат Бисекенов говорит, что с 1 мая приостанавливается автобусное сообщение из Уральска в Атырау. – В Актобе мы и не запускали автобусы, так как пассажиропоток был маленький, а вот в Атырау рейсы курсиров