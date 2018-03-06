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Социум

Паводок обещает быть спокойным - ДЧС Атырауской области

В Атырауской области проверяют готовность к предстоящему паводку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам специалистов ДЧС Атырауской области, в настоящее время в зоне особого внимания реки Урал, Кигач, Уил, Сагиз и Эмба. Что касается трансграничных рек, то данные вопросы на сегодня регулируются межправительственными соглашениями между Казахстаном и Россией. Ведется постоянный обмен информацией с российской стороной. В настоящее время ведется постоянный мониторинг с помощью 9 гидропостов, установленных на всех реках области. Регулярно проводится проверка дамб и водозащитных соору
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Паводок обещает быть спокойным - ДЧС Атырауской области
В Атырауской области проверяют готовность к предстоящему паводку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
По словам специалистов ДЧС Атырауской области, в настоящее время в зоне особого внимания реки Урал, Кигач, Уил, Сагиз и Эмба. Что касается трансграничных рек, то данные вопросы на сегодня регулируются межправительственными соглашениями между Казахстаном и Россией. Ведется постоянный обмен информацией с российской стороной. В настоящее время ведется постоянный мониторинг с помощью 9 гидропостов, установленных на всех реках области. Регулярно проводится проверка дамб и водозащитных сооружений. В регионе приведены в готовность силы гражданской обороны и личный состав департамента по ЧС, Национальной гвардии и полиции. Это почти полторы тысячи человек, 506 единиц техники, почти двести плавательных средств и 130 мотопомп. - Паводок обещает быть спокойным. Нас беспокоит вот этот промежуток, когда правительство Российской Федерации на уровне волгоградской ГРЭС примут решение именно по сбросу. То, что к нам придет по Кигачу и Шарону. Но на данный момент 7 тысяч кубов, плюс минуc 200, особой как таковой угрозы не представляет. Но будем надеяться, что вот эту ситуацию проведем нормально по паводку, - рассказал заместитель начальника департамента по ЧС области Замир БЕРДАШЕВ.
Ерлан ОМАРОВ
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