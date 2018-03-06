Паводок обещает быть спокойным - ДЧС Атырауской области

В Атырауской области проверяют готовность к предстоящему паводку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам специалистов ДЧС Атырауской области, в настоящее время в зоне особого внимания реки Урал, Кигач, Уил, Сагиз и Эмба. Что касается трансграничных рек, то данные вопросы на сегодня регулируются межправительственными соглашениями между Казахстаном и Россией. Ведется постоянный обмен информацией с российской стороной. В настоящее время ведется постоянный мониторинг с помощью 9 гидропостов, установленных на всех реках области. Регулярно проводится проверка дамб и водозащитных соору