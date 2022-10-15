Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 11 октября в средней школе №24. Как сообщили в региональном управлении образования, ученики седьмого класса сдавали СОР по истории. Учительница подошла к школьнику, который не выполнял задание и спросила почему он этого не делает и не требуется ли ему помощь. Семиклассник грубо толкнул учителя, после чего она упала на пол. В школу немедленно вызвали родителей школьника и они попросили прощения у педагога. По заключению врача, учительница получила гематому правой руки и отправилась на больничный. Что касается подростка, то его поставили на школьный учет, а документы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.