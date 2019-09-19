17 сентября в редакцию «МГ» обратились учителя общеобразовательной школы №4 города Аксай с жалобами на двух завучей по воспитательной работе. По их словам, все эти стычки разлаживают коллектив на протяжении 4 лет. За это время из учебного заведения уволилось много заслуженных педагогов и сменилось шесть директоров, более того, все они покидали пост руководителя по состоянию здоровья или напрочь отказывались от управления школой. Учителя отметили, что ранее с коллективной жалобой, которую подписали 106 человек, они обращались в областное управление образования и к бывшему заместителю акима ЗКО Габидолле Оспанкулову. Педагоги рассказали, что раньше у них был самый дружный, сплоченный коллектив и никогда не было разногласий между собой. Учитель русского языка и литературы Ляззат Бекежанова проработала в этой школе 22 года. Она рассказала, как все начиналось и из-за чего в коллективе началась вражда. - Эта ситуация началась 4 года назад, тогда директором школы была Малика Махауова, а завучем по воспитательной работе Арайлым Рабаева. Рабаева хотела, чтобы ее подругу, на то время педагогаорганизатора Гульшат Тулеубаеву повысили в должности и назначили вторым завучем по воспитательной работе. Махауова была против, так как у педагога-организатора новой должности не соответствовал диплом по специальности и она никогда не работала ни предметником, ни классным руководителем. С этого момента начались со стороны Рабаевой и Тулеубаевой всякие преследования и недопонимания в сторону коллектива, провокационные аудио- и видеозаписи. После этого на фоне психоэмоционального состояния руководитель школы уволилась, на ее место была назначена исполняющей обязанности Гульсипат Измагамбетова. Но и она продержалась на этой должности недолго, всего два месяца. После нее руководить школой стала Лаура Маментанова, она была более мягкой, всегда пыталась сгладить углы и исключить конфликтные ситуации, она же и назначила Гульшат Тулеубаеву завучем по воспитательной работе, - рассказала Ляззат Бекежанова. – Спустя два года должность заняла четвертый по счету директор Гульсум Баймуратова, ее выдержки на посту руководителя хватило всего на месяц, затем была назначена Гульзина Каратауова. Гульзина Каратауова рассказала, что 20 лет проработала в школе завучем по учебной части, а директором не смогла быть по причине неподчинения завучей Рабаевой и Тулеубаевой. - Какие бы планерки я не проводила, что ни делала, никто не слушал меня, бывало и такое, что они рвали приказы и кидали мне в лицо, заявляя, что не будут мне подчиняться. А как должен себя вести адекватный человек? Знаете, такие нервы тратить я не согласилась. Так что, спустя 4 месяца я уступила это место нынешнему исполняющему обязанности директора Ерболату Кенжегарину, - сказала Гульзина Каратауова. В коллективе отметили, что у и.о. директора Ерболата Кенжегарина с этими педагогами также не все гладко. - Он их уволил за то, что они отсутствовали полдня на рабочем месте. За это на него подали в суд и выиграли его, - отметили преподаватели. И.о. директора Ерболат Кенжегарин подтвердил, что ему пришлось объяснять в суде по каким причинам были уволены двое работников со школы. - Мною 22 и 25 апреля были уволены два сотрудника за отсутствие на рабочем месте более трех часов. Тогда они отказались дать мне объяснительные, по какой причине их не было на рабочем месте, я все процедуры выполнил, составил акты, все уведомления отправлял по почте. Но, к сожалению, я районный суд проиграл, суд был на стороне истцов. Я подал апелляционную жалобу в областной суд, идут разбирательства, - пояснил Ерболат Кенжегарин. В коллективе отмечают, что на нынешнего директора недруги продолжают собирать компромат и написали на него претензию в управление образования ЗКО. - Но мы все желаем, чтобы наш директор остался, он опытный руководитель, он понимающий человек, в нем есть все качества, которые должны быть в управленце. Ведь школа - это не только учителя, но и дети, все должно быть взаимосвязано. Мы не хотим их (завучей - прим. автора) возвращения в школу. Нам не нужно никаких разбирательств, мы просто хотим спокойно обучать детей и воспитывать молодое поколение, - отметили собравшиеся учителя. Кунымай Абекенова - учитель русского языка и литературы высшей категории со стажем 40 лет. Она проработала в школе №4 25 лет. По ее словам, завучи недостойно ведут себя в стенах учебного заведения. - Во время педсовета они вызывающе себя ведут, сидят выкрикивают, показывают полное неуважение к коллективу. Хотят, чтобы с ними работали только их приближенные. Собирают компромат на любого директора, потом заставляют его увольнять всех, кто им не нравится. С открытым письмом о сложившейся ситуации мы обращались к экс-акиму области Алтаю Кульгинову, но принял нас его заместитель Габидолла Оспанкулов. Тот пообещал разобраться в ситуации, принять соответствующие меры, провел селекторное совещание, но в конце отметил, что есть судебный процесс и все решит суд, - рассказала Кунымай Абекенова. Педагог глубоко возмущена тем, что Рабаева и Тулеубаева бывают на работе только в удобное для них время. - У них все прекрасно, когда хотят - придут на работу, когда хотят - уйдут с работы, - отметила педагог высшей категории. Женщина рассказала, что из-за конфликтов им не раз приходилось вызывать скорую. - Когда я выступала на день учителя, и говорила своим молодым коллегам, что надо соблюдать форму, не делать яркий макияж, соблюдать этику учителей, они чуть не вырвали у меня микрофон. Ведь там был только коллектив. После этого начали угрожать мне, и все время пугают судами. Дальше после случившегося инцидента за моими дверями постоянно кто-то стоит. Они могли ворваться во время классного часа, начинают бесцеремонно вести себя, а я не могу опускаться до их уровня и ругаться с ними при учениках. Учащиеся за спиной называют их "кошмарапашки". При проведении конкурсов они всем дают первые места, полное обезличивание, – рассказала Кунымай Абекенова. – Однажды нас собрали, всю школу, сорвали с уроков, построили в актовом зале. Гимн прозвучал, нас сфотографировали и отпустили. Как оказалось, это таким образом наши завучи проводили патриотическое мероприятие. По бумажкам они молодцы, а на деле полная противоположность. Айше Батыргалиевой, учителю с 20-летним стажем, пришлось целый год просидеть дома без работы, и как она утверждает, причиной тому стали давление со стороны Рабаевой и Тулеубаевой. - Они пугали меня, что я не соблюдаю этику и мне пришлось написать заявление по собственному желанию. Из-за этих людей я испортила свое здоровье, при поддержке родителей и старших учителей я вернулась на работу. Я против, чтобы эти люди находились в школе. Какой пример они будут подавать молодежи, – заявила Айша Батыргалиева. Историю о поступке, после которого стали поступать возмущения и жалобы и со стороны родителей учеников школы, рассказала учитель математики Ибагуль Негметова. - Я тоже против, чтобы они были завучами по воспитательной работе, они невоспитанные, ни культура, ни поведение не соответствуют (должности - прим.автора). Тому доказательство случай, который произошел в прошлом году. У выпускников 11 класса была торжественная часть, где проходило вручение аттестатов. Мы обычно всех выпускников вызываем на сцену и награждаем, но в прошлом году на сцене вручили (аттестаты - прим. автора) только медалистам, всем остальным вручили так (без торжественной части - прим.автора). Ясно, родители остались этим недовольны и дети тоже. Через два дня зашла к директору и спросила, почему детей делили? Это же ущемление. Директор Лаура Маментанова пояснила, что с ней не советовались, Рабаева и Тулеубаева все распланировали сами и приняли такое решение. Судьбу детей не должны решать два человека. Такие моменты должны обсуждаться учебным завучем, воспитательным завучем и еще комиссией, а тут как они решили вдвоем, так всё и провели, - заключила Негметова. По мнению еще одного учителя Татьяны Просвировой, завучи Рабаева и Тулеубаева никогда не проявляли уважение в адрес школы в лице директора. Учитель начальных классов Любовь Хвалова говорит, что Тулеубаева разговаривает с ней только в грубом форме. Корреспондентам "МГ" удалось встретиться завучами школы №4 Арайлым Рабаевой и Гульшат Тулеубаевой, на встречу женщины приехали со своим адвокатом. Там же они отказались что-либо комментировать и попросили подождать с публикацией материала, пообещав на следующий день высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации. К сожалению, и на следующий день по телефону они отказались комментировать, мотивируя это тем, что все информацию дадут после вынесения решения судом второй инстанции. Стоит отметить, что в управление образования ЗКО от Рабаевой поступала претензия на имя и.о. директора общеобразовательной школы №4 Кенжегарина о превышении должностных полномочий. В управлении образования ЗКО подтвердили наличие претензии. После чего отметили, что согласно закону о местном самоуправлении, данный вопрос находится в компетенции акимата Бурлинского района. По словам заместителя акима Бурлинского района Алпамыса Кушкинбаева, при отделе образования Бурлинского района создана комиссия и все приведенные факты в претензии были проверены. - Сейчас идут судебные процессы по данному делу. Мы ждем дополнительных результатов и окончательное решение суда, - сказал Алпамыс Кушкинбаев. В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что 6 сентября поступила апелляционная жалоба от Кенжегарина. - 24 сентября состоится первое судебное заседание по данному делу, - отметили в суд ЗКО. Отметим, что решение суда первой инстанции было в пользу уволенных завучей Арайлым Рабаевой и Гульшат Тулеубаевой. В настоящее время обе женщины находятся трудовом отпуске и приступят к работе в конце сентября. JsQoKZ3krVQМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.