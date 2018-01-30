Пенсионер из Актобе ищет пострадавших от рук специалистов ветслужбы

Житель Актобе, у которого застрелили щенка, ищет таких же пострадавших, как и сам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Валерий Белоглазов хочет подать коллективный иск в суд, чтобы наказать специалистов, занимающихся отстрелом бездомных четвероногих. Год назад он обращался в суд с частным иском. Требовал наказать сотрудника городской ветеринарной службы, который застрелил его щенка. Белоглазов утверждает, что 2-месячный щенок был для него дорог, так как четвероного ему подарили. К тому же, по словам актюбинца, собака не представляла никакой угрозы. На