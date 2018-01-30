Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пенсионер из Актобе ищет пострадавших от рук специалистов ветслужбы

Житель Актобе, у которого застрелили щенка, ищет таких же пострадавших, как и сам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Валерий Белоглазов хочет подать коллективный иск в суд, чтобы наказать специалистов, занимающихся отстрелом бездомных четвероногих. Год назад он обращался в суд с частным иском. Требовал наказать сотрудника городской ветеринарной службы, который застрелил его щенка. Белоглазов утверждает, что 2-месячный щенок был для него дорог, так как четвероного ему подарили. К тому же, по словам актюбинца, собака не представляла никакой угрозы. На
gorod
Пенсионер из Актобе ищет пострадавших от рук специалистов ветслужбы
Житель Актобе, у которого застрелили щенка, ищет таких же пострадавших, как и сам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Валерий Белоглазов хочет подать коллективный иск в суд, чтобы наказать специалистов, занимающихся отстрелом бездомных четвероногих. Год назад он обращался в суд с частным иском. Требовал наказать сотрудника городской ветеринарной службы, который застрелил его щенка. Белоглазов утверждает, что 2-месячный щенок был для него дорог, так как четвероного ему подарили. К тому же, по словам актюбинца, собака не представляла никакой угрозы. На момент приезда сотрудников ветстанции щенок находился не во дворе, а на улице. Специалисты, приняв его за бесхозную дворнягу, застрелили. В суде ответчик пояснил, что щенок был не на привязи, без ошейника и поэтому им были приняты меры по отстрелу. Слова ответчика показались суду достоверными, поэтому Белоглазову отказали в иске. Но мужчина не намерен сдаваться. Теперь он ищет таких же пострадавших, чтобы все-таки добиться наказания для сотрудников ветстанции. - Актюбинцы, я прошу вашей помощи. Пожалуйста, откликнитесь все, у кого также убили собаку эти душегубы. Напишем коллективное письмо на имя акима, природоохранного прокурора и председателя Верховного суда, чтобы приняли меры, перестали отстреливать домашних собак и зверски убивать бродячих животных. Пусть способы умертвления сделают более гуманными, как и положено по закону, - обратился 73-летний пенсионер через соцсети. Рената ГАРДИЕВА
собаки отстрел иск

Читайте также

Новости партнёров