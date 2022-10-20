Фото: МВД РК По данным МВД Казахстана, 73-летний водитель Toyota Prado сбил 11-летнего подростка. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия. Полиция проводит досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Момент наезда попал на видео.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.