Пенсионерка из Актобе продала квартиру и залезла в кредит из-за аферистов

Злоумышленники действовали по стандартной, но всё ещё рабочей схеме. Женщина не послушала даже сотрудников банка, которые пытались её отговорить.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, очередной жертвой телефонных аферистов стала 71-летняя местная жительница. Пожилая женщина осталась без крыши над головой и с кредитом.

Всё началось со звонка в мессенджере WhatsApp. Неизвестный представился сотрудником ТОО "Энерго Снаб" и предложил заменить электросчётчик. Для "регистрации" он попросил продиктовать код из SMS, пришедший с номера 1414. Как только код оказался у мошенников, в игру вступили новые лица. Женщине позвонили якобы "специалисты портала eGov.kz" и "служба безопасности Национального банка". Ей заявили, что её данные похищены, а сбережения в опасности.

Чтобы "спасти" деньги, пенсионерку убедили оформить кредит на 500 тысяч тенге и перевести их на "безопасный счёт".

На этом аппетиты мошенников не утихли. Используя жёсткое психологическое давление, они внушили пожилой женщине, что для "сохранности имущества" ей нужно срочно избавиться от недвижимости.

Введённая в заблуждение пенсионерка продала свою квартиру за 7,5 миллионов тенге. Все вырученные деньги она послушно отдала преступникам. Часть отправила банковским переводом, а остальное передала из рук в руки приехавшему курьеру.

Самое циничное в этой ситуации то, что сотрудники банка замечали неладное. Они прямо предупреждали женщину, что она общается с мошенниками, и пытались отговорить её от переводов. Однако пенсионерка находилась под сильным психологическим влиянием и никого не послушала.

Стражи порядка в очередной раз обращаются к казахстанцам с убедительной просьбой: регулярно проводите беседы со своими пожилыми родственниками.

- Сотрудники коммунальных служб (свет, вода, газ), банков, eGov или Нацбанка никогда не звонят через WhatsApp. Они никогда не просят назвать коды из SMS, оформить онлайн-кредиты или перевести деньги на "безопасные/резервные" счета. Ни один госорган не потребует от вас срочно продавать недвижимость по телефону, - напомнили в полиции.

Если вам или вашим близким поступил подобный звонок - немедленно прервите разговор и положите трубку. При возникновении подозрений сразу обращайтесь в полицию по номеру 102.