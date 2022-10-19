Фото: ДП Актюбинской области Авария произошла 17 октября на дороге Актобе - Астрахань. В двух километрах от посёлка Жарлы 28-летняя водитель Nissan X-Trail опрокинула авто в кювет. Водителя и пассажира - 69-летнюю женщину, госпитализировали в центральную больницу Байганинского района. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Полиция ведёт расследование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.