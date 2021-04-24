Пенсионерка сгорела в квартире в Актобе (фото)

Пожар произошел в многоэтажном доме в центре Актобе на улице Тургенева, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сообщение о пожаре спасателям поступило в 11.49 сегодня, 24 апреля. Когда пожарные прибыли на место, в квартире на последнем этаже 5-этажного дома горела мебель, все было в дому. По лестничному маршу в безопасное место спасатели вывели из дома 6 человек, из них 3 детей. В 12.15 огонь ликвидировали, сообщили в ДЧС Актюбинской области. На месте пожара обнаружили тело хозяйки, ей было 79 лет.Причины возгорания выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пож