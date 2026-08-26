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Социум

Пенсионерке в ЗКО через суд удалось включить уход за мужем-инвалидом в стаж

Из-за ухода за супругом женщина не могла работать.
Кристина Кобина
Пенсионерке в ЗКО через суд удалось включить уход за мужем-инвалидом в стаж
Фото сгенерировано с помощью ИИ

Жительница Западно-Казахстанской области обратилась в суд, чтобы официально подтвердить факт ухода за своим тяжелобольным супругом. Женщина ухаживала за мужем при его жизни, так как он имел инвалидность первой группы и нуждался в постоянной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе суда ЗКО.

- Поскольку этот период не был зафиксирован в её трудовой книжке, а заявительница достигла пенсионного возраста, подтверждение данного факта стало необходимым для назначения пенсионных выплат. В суде удалось доказать, что из-за необходимости постоянного ухода за супругом женщина объективно не могла работать - это подтвердили материалы дела и свидетельские показания, - отметили в суде ЗКО.

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Изучив все предоставленные доказательства, суд полностью удовлетворил требования заявительницы. Решение уже вступило в законную силу.

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