Community-центр открылся в Уральске

В центре могут заниматься пенсионеры, студенты и взрослые по системе клубных карт, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 31 октября аким области Гали Искалиев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Деркул. Именно здесь была внедрена система использования клубных карт. Теперь каждый желающий может приобрести карту и пользоваться услугами комплекса. - Для того чтобы люди с пользой проводили своё свободное время, получали хороший заряд энергии, занимались спортом было решено на базе физкультурно-оздоровительного комплекса открыть community-центр "Оркен". Взрослые могут прих