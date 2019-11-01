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Социум

Community-центр открылся в Уральске

В центре могут заниматься пенсионеры, студенты и взрослые по системе клубных карт, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 31 октября аким области Гали Искалиев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Деркул. Именно здесь была внедрена система использования клубных карт. Теперь каждый желающий может приобрести карту и пользоваться услугами комплекса. - Для того чтобы люди с пользой проводили своё свободное время, получали хороший заряд энергии, занимались спортом было решено на базе физкультурно-оздоровительного комплекса открыть community-центр "Оркен". Взрослые могут прих
Арайлым Усербаева
Community-центр открылся в Уральске
В центре могут заниматься пенсионеры, студенты и взрослые по системе клубных карт, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
31 октября аким области Гали Искалиев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Деркул. Именно здесь была внедрена система использования клубных карт. Теперь каждый желающий может приобрести карту и пользоваться услугами комплекса. - Для того чтобы люди с пользой проводили своё свободное время, получали хороший заряд энергии, занимались спортом было решено на базе физкультурно-оздоровительного комплекса открыть community-центр "Оркен". Взрослые могут приходить сюда вечером, после рабочего дня. Пенсионерам клубная карта обойдётся в 500 тенге, студентам - 1000 тенге, а работающее население может приобрести карту за две тысячи тенге. Для нашего населения это является отличным решением проведения досуга. Шахматы, шашки, настольный теннис, игры на домбре,  уголок чтения - любой желающий может выбрать себе занятие по душе, - рассказала советник акима Айгерим Ералиева. Стоит отметить, что Айгерим Ералиева раньше работала преподавателем в школе. Однако в августе этого года женщина написала главе региона в социальных сетях и предложила несколько идей по улучшения качества жизни населения. - Глава региона заинтересовался моими предложениями, меня пригласили на собеседование и предложили должность советника акима, - рассказала Айгерим Ералиева. Стоит отметить, что в данный момент в поселке Деркул проживают около 21 тысячи человек. - Мы готовы выслушать каждого из вас и рассмотреть ваше предложение по вопросам улучшения качества жизни. Все делается для вас, выделяются средства для строительства центров и комплексов. Внедрение такой системы - это наш первый опыт. Кое-где услуги спортивных клубов оказывались на платной основе, но это было незаконно. Сейчас мы изучили все нормативно - правовые акты и на законных основаниях будем оказывать услуги платно. Но услуги будут стоить не очень дорого. Это мировой опыт и для того, чтобы был порядок, мы внедрили платную систему. С одной стороны эти средства будут перекрывать какие-то мелкие расходы комплекса. Теперь и по другим спортивным залам и объектам будем внедрять такие изменения. Население будет платить символическую плату, но зато будет порядок. Общество само должно контролировать и соблюдать порядок, - заявил Гали Искалиев.
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комплекс

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