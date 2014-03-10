Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz
Пенсионные деньги нужно использовать для ипотечного кредитования, считает депутат парламента Борис Сорокин. Вот только выдавать такие кредиты можно будет лишь тем, кто отчисляет взносы себе на пенсию не менее 10 лет. Пока предложение парламентария находится на рассмотрении у правительства, редакция газеты «Мегаполис»решила выяснить мнение столичных экспертов об использовании пенсионных средств.
Айдар АЛИБАЕВ – председатель совета Ассоциации пенсионных фондов Казахстана
– Внимание к пенсионным накоплениям наших граждан было приковано всегда. И оно росло по мере роста самих пенсионных накоплений. На протяжении многих лет функционирования накопительной пенсионной системы возникали и разные искушения использовать эти деньги. Отсюда и различные предложения по использованию накопленных средств. Многие чиновники, депутаты, да и простые вкладчики неоднократно предлагали и предлагают использовать пенсионные накопления раньше срока выхода на пенсию. Предлагалось использовать их на покупку жилья, автомобиля, лечение, отдых за границей и много других вариантов. И обоснований для этого предлагалось не меньше. Здесь и желание воспользоваться накоплениями при жизни, и отсутствие денег в случае потери работы или получения инвалидности и много других мотивов.
Предложение использовать пенсионные деньги для ипотечного кредитования, озвученное депутатом Сорокиным, тоже не ново. Но делать этого, на мой взгляд, нельзя. Почему? По причине наличия множества рисков при использовании пенсионных накоплений. Во-первых, есть риски нецелевого использования и откровенного разворовывания средств. Во-вторых, есть риски недобросовестных застройщиков. Все мы помним последствия строительного бума, которые расхлёбываем до сих пор. Проблемы многих дольщиков не решены и сегодня. В-третьих, существуют и риски некачественного строительства, и риски обвала жилья, как это было в Караганде. И тогда мы получим очереди вкладчиков перед пенсионным фондом, такие же, какие сегодня осаждают банки.
Давайте предположим, что эти деньги всё-таки пойдут на ипотечное кредитование. Кто будет строить этот дом? Уверены ли вы, что его точно сдадут «под ключ»? Какая цена будет у квадратного метра, и не вырастет ли она в разы во время строительства? Есть ли у вас уверенность в том, что на тендерах, на госзакупках, на подрядных работах половину денег не разворуют, не отдадут в виде откатов? На каждый вид работ, выигранных по тендеру, будь то закупка стройматериалов, перевозка грузов, или непосредственно само строительство, как правило, встречается много нарушений. Нет никакой гарантии, что эти деньги вообще не исчезнут.
У нас уже есть печальный опыт кидания строительными компаниями своих дольщиков, есть и негативный опыт реализации инфраструктурных проектов в пенсионной системе, поэтому нет гарантии, что при высокой коррумпированности нашего общества вкладчик пенсионного фонда, согласившийся на ипотечное кредитование, в результате не останется и без пенсионных накоплений, и без жилья.
В Законе «О пенсионном обеспечении в РК» чётко и однозначно сказано о том, что единственная причина, которая заставляет государство принудительно изымать 10 процентов у работающего гражданина – это обеспечение старости. И именно для этого вкладчик в обязательном порядке уплачивает пенсионные взносы и накапливает пенсионные средства. И рисковать этими деньгами, особенно когда в стране имеется так много рисков нецелевого использования средств – преступление.
Вячеслав ДОДОНОВ – экономист, главный научный сотрудник КИСИ
– Я сомневаюсь, что предложение о кредитовании ипотеки пенсионными деньгами будет реализовано, но гипотетически это возможно. Ведь сама идея не противоречит логике финансовых рынков по использованию средств, так как ипотека – один из видов финансовых инструментов, куда наряду с другими будет вкладываться и пенсионный фонд.
В принципе, на ипотечное кредитование можно отправить небольшое количество пенсионных средств. Остальные деньги всё равно будут идти туда, куда они сейчас идут – на менее ресурсные активы. Здесь, скорее, всё будет зависеть от механизма кредитования, разработанного в конечном итоге. Кто будет выступать операторами кредитов, какой инстанцией они будут выдаваться, кто будет этим всем распоряжаться – банк или какая-то другая организация. Страховка от рисков тоже должна быть оформлена надлежащим образом. Только при условии адекватного, эффективного рыночного механизма, который не будет противоречить эффективности этих средств, вполне реальна реализация такой программы.
А вот то, что последствия девальвации не будут компенсированы, я считаю неправильным. При первой девальвации в 1999 году индексация была проведена. На тот момент было принято решение переоценить стоимость ценных бумаг Казахстана, в которые была вложена львиная доля всех пенсионных сбережений ГНПФ. Тогда пенсионная система только стартовала, и этот фонд был основным, а частники появились уже позже.
Назвать сейчас потери ЕНПФ в цифрах невозможно, потому что это будет ясно лишь по итогам года, когда курс более-менее установится. И для того, чтобы говорить о потерянных суммах, надо проводить расчёты. Но в том, что это будут вполне серьёзные потери, уже сейчас нет сомнений, потому что большая часть пенсионных сбережений оседает всё-таки в тенговых активах, государственных бумагах.
Нурлан ЖАЗЫЛБЕКОВ – депутат мажилиса Республики Казахстан
– Всё-таки пенсионный фонд – это деньги всего народа, и пускать их на решение жилищного вопроса какой-то отдельной личности неправильно. Для этих целей можно использовать и другую программу.
В парламенте при обсуждении квартирных проблем больший акцент делается всё же на арендное жильё с последующим выкупом, но никак не на ипотеку. Мы все прекрасно знаем и видим, что выплаты по таким кредитам идут до определённого времени, а потом человек, ссылаясь на разные субъективные или объективные обстоятельства, просто перестаёт платить. И как потом возвращать эти деньги?
Сегодня эффективней было бы вкладывать пенсионные деньги в экономику, в промышленность, в программу форсированного индустриального развития, где есть 100% гарантия возврата этих денег. Ведь мы привлекаем деньги со стороны под большие проценты, а могли бы использовать свои из пенсионных фондов. Это могло бы уменьшить себестоимость продукции и помочь нашим производителям стать конкурентоспособными в рамках таможенного союза и ВТО. Вот к чему надо идти и куда использовать пенсионные средства.