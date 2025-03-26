Пенсионные накопления казахстанцев приблизились к 23 триллионам тенге

По состоянию на 1 февраля 2025 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили 22,64 триллиона тенге.

По состоянию на 1 февраля 2025 года пенсионные активы казахстанцев на счетах в ЕНПФ составили 22,64 триллиона тенге. За год сумма выросла на 4,52 триллиона тенге, или на 25%, сообщается на сайте ranking.kz.

В целом пенсионные накопления населения формируются за счёт двух притоков — из ежемесячных пенсионных взносов, которые люди перечисляют от своей заработной платы, а также из инвестиционного дохода.

Инвестиционный доход формирует весомую долю в пенсионных накоплениях граждан, и с каждым годом его доля только растёт. Так, по итогам 2024 года удельный вес инвестиционного дохода в пенсионных активах составил сразу 42%. При этом в 2023-м его доля составляла 37%, в 2022-м — 36%, а в 2015 году — и вовсе лишь 16%.

— Таким образом, за последние десять лет мы видим существенный рост эффективности инвестирования пенсионных средств. Это позволило существенно увеличить конечную сумму накоплений, — говорится на сайте.

В целом доходность пенсионных активов в ЕНПФ под управлением Национального банка РК, образованных за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, в 2024 году составила 17,84%. Доходность же пенсионных активов в ЕНПФ, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя, по итогам года достигла 17,96%.

При этом накопленная инвестиционная доходность от момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году и до 1 января 2025 года с нарастающим итогом составила 979,95%, при инфляции за весь период в 827,78%.

Напомним: в Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учётом уровня инфляции. В случаях снижения доходности в отдельном периоде, повлиявшего на накопленную доходность вкладчика при наступлении права на выплаты, компенсация разницы гарантирована государством.