Пенсионный аннуитет в Казахстане: кто и когда может начать получать выплаты досрочно

За восемь месяцев 2026 года страховые выплаты по пенсионным аннуитетам в Казахстане составили 81,5 миллиарда тенге при объеме премий в 624,7 миллиарда. Разъяснения о порядке заключения таких договоров опубликовало Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Механизм аннуитета предполагает перевод пенсионных накоплений из ЕНПФ в компанию по страхованию жизни. В обмен организация обязуется выплачивать гражданину фиксированные суммы пожизненно, даже если общая сумма выплат превысит первоначальный объем переведенных средств.

Возрастные пороги и отложенный договор

В 2026 году оформить немедленный аннуитет могут мужчины с 55 лет и женщины с 53 лет. Для граждан, за которых уплачивались обязательные профессиональные взносы не менее 60 месяцев, планка снижена до 50 лет. Главное условие - наличие на счету достаточной суммы накоплений.

Также существует отложенный аннуитет: его можно заключить с 45 лет (с 40 лет - при наличии вредных условий труда), чтобы заранее зафиксировать параметры выплат. Однако сами перечисления начнутся позже, при достижении установленного договором возраста.

Условия выплат и наследование

Законодательство обязывает страховые компании индексировать ежегодные выплаты не менее чем на 8%. Дополнительно в договор можно включить гарантированный период: если застрахованный умрет до его окончания, оставшиеся средства будут получать его наследники.

Получение аннуитетных выплат не запрещает продолжать работу и не заменяет собой назначение базовой государственной пенсии по возрасту. В Минтруда рекомендуют перед подписание договора предварительно сравнить условия разных страховщиков и воспользоваться пенсионным калькулятором на сайте enpf.kz.

