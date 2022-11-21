– Мы жители села Подстепное Теректинского района страдаем из-за отсутствия внутрипоселковых дорог. По посёлку невозможно проехать не только на автомашине, но даже пройти пешком. Со дня независимости в селе асфальт уложили только на одной улице. Здесь проживают около 15 тысяч человек. Посёлок расположен в непосредственной близости с международным аэропортом и вдоль трассы Самара - Шымкент. Состояние дорог просто ужасное, мы тонем в жиже грязи. Господин президент, мы проголосовали за вас и просим вас построить нам дороги. Услышьте нас, - говорят в видеообращении.За комментарием мы обратились в акимат области, где нам сообщили, что завтра, 22 ноября, планируется выступление акима Теректинского района Тлеккабыла Габдушева, который и расскажет о состоянии дорог в селе, а также о планах по строительству. a40gTypOOKM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Переизбранного президента просят построить дорогу в селе ЗКО
Сельчане записали видеообращение к президенту страны, передаёт портал «Мой ГОРОД». Видеообращение жителей села Подстепное к переизбранному президенту Казахстана распространяется в WhatsApp. В нём молодежь говорит, что за 30 лет независимости в селе, которое кстати, находится буквально в нескольких километрах от областного центра и проходит по дороге в международный аэропорт, асфальтирована всего одна дорога. – Мы жители села Подстепное Теректинского района страдаем из-за отсутствия внутрипоселковых дорог. По посёлку невозможно проехать не только на автомашине, но даже пройти пешком. Со дня нез