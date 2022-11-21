Переизбранного президента просят построить дорогу в селе ЗКО

Сельчане записали видеообращение к президенту страны, передаёт портал «Мой ГОРОД». Видеообращение жителей села Подстепное к переизбранному президенту Казахстана распространяется в WhatsApp. В нём молодежь говорит, что за 30 лет независимости в селе, которое кстати, находится буквально в нескольких километрах от областного центра и проходит по дороге в международный аэропорт, асфальтирована всего одна дорога. – Мы жители села Подстепное Теректинского района страдаем из-за отсутствия внутрипоселковых дорог. По посёлку невозможно проехать не только на автомашине, но даже пройти пешком. Со дня нез