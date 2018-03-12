Перекуем кооперативы на кластеры

Казахстанское село ждут новые реформы. Государство делает очередной – какой уж по счету в истории! - разворот от мелких хозяйств к их укрупнению. Идея затащить всех крестьян в кооперативы признана неправильной. Выяснилось, что подавляющее большинство сельхозкооперативов, почти 70%, работают только на бумаге. Новый руководитель аграрного ведомства Умирзак Шукеев поручил очистить отрасль от формальных кооперативов и в целом отказаться от этой модели, как основной. Подобный исход кооперативного движения абсолютно неудивителен. И дело даже не в том, что каждая смена руководства Минсельхоза влечет