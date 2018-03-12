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Бизнес-новости

Перекуем кооперативы на кластеры

Казахстанское село ждут новые реформы. Государство делает очередной – какой уж по счету в истории! - разворот от мелких хозяйств к их укрупнению. Идея затащить всех крестьян в кооперативы признана неправильной. Выяснилось, что подавляющее большинство сельхозкооперативов, почти 70%, работают только на бумаге. Новый руководитель аграрного ведомства Умирзак Шукеев поручил очистить отрасль от формальных кооперативов и в целом отказаться от этой модели, как основной. Подобный исход кооперативного движения абсолютно неудивителен. И дело даже не в том, что каждая смена руководства Минсельхоза влечет
gorod
Перекуем кооперативы на кластеры
Казахстанское село ждут новые реформы. Государство делает очередной – какой уж по счету в истории! - разворот от мелких хозяйств к их укрупнению.
Идея затащить всех крестьян в кооперативы признана неправильной. Выяснилось, что подавляющее большинство сельхозкооперативов, почти 70%, работают только на бумаге. Новый руководитель аграрного ведомства Умирзак Шукеев поручил очистить отрасль от формальных кооперативов и в целом отказаться от этой модели, как основной. Подобный исход кооперативного движения абсолютно неудивителен. И дело даже не в том, что каждая смена руководства Минсельхоза влечет за собой смену курса. О сомнительности стремительной всеобщей кооперации эксперты предупреждали еще на стадии обсуждения программы развития агропрома на 2017-2021 годы, в которой и была поставлена цель за пять лет вовлечь в кооперативы полмиллиона крестьян. Изначально было понятно, что такая задача может быть решена исключительно административным путем, то бишь нажимом со стороны акимов, которым поставят план по количеству кооперативов. Все в точности так и получилось. Пятилетний план по числу кооперативов местные власти выполнили уже за один 2017-й год. И львиная доля из них оказалась «фейковыми». Ведь реально работающие кооперативы могут создаваться только снизу, по инициативе самих хозяйств, а не по разнарядке сверху. Кроме того, не были отработаны проекты кооперативов в пилотных регионах. Никто не продумал их разные модели для северных и южных регионов, где принципиально отличаются формы ведения хозяйства. Словом, не было тщательной подготовительной работы. Зато сразу пошли средства из бюджета – субсидии кооперативам на покупку оборудования, на заготовку сельхозпродукции. Ради субсидий, собственно говоря, кооперативы всегда и создавались. Эффекта они, естественно, практически никакого не принесли. Итак, отказ от подобной «кооперации» был предсказуем и являлся делом времени. Но теперь встает два вопроса. Первый – что будет с программой развития АПК до 2021 года? Вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию было одним из ее стрежневых направлений, наиболее массовым. Все-таки речь идет об участии 500 тысяч сельчан. Планировалось, что к 2021 году они будут совместно производить 82 тысячи тонн мяса, 500 тысяч тонн молока, 60 тысяч тонн плодоовощной продукции. Получается, программу придется серьезно менять. И в итоге она пополнит перечень аграрных стратегий, которые меняются и отменяются намного раньше своего срока действия. Фактически, казахстанское сельское хозяйство за свою историю не имело еще ни одной программы развития, которая была бы выполнена в задуманном объеме. Правила игры меняются буквально на глазах, не оставляя отрасли возможности приспособиться к ним. Образно говоря, мы засеваем поле, но прежде чем появятся первые всходы, перепахиваем его, потому что нам пришла в голову новая идея. А затем почему-то удивляемся, что нет урожая. Второй вопрос – что придет на смену кооперативам? Ведь они создавались как попытка найти решение для одной из самых острых проблем крестьян – надежного и справедливого сбыта их продукции. Вынужденные сдавать ее по заниженной стоимости, личные подсобные хозяйства теряли доходы, возможности и стимулы расширяться. Переработчики же продукции все равно не получали ее по приемлемой цене из-за высокой маржи посредников. Кооперативы должны были этот рыночный перекос исправить, но не вышло. Теперь Минсельхоз предлагает крестьянам кооперироваться не между собой, а с крупными предприятиями по переработке сельхозпродукции. Однако на самом деле назвать это кооперацией сложно. Это обычные отношения по поставке сырья. И вопрос в том, будет ли крупное предприятие напрямую брать его у мелкого хозяйства и на каких условиях. Минсельхоз называет новый подход кластерным. Но крестьянам важна не смена терминов, будь то кластеры или кооперативы. Важна реальная поддержка со стороны государства. Сейчас оно склоняется вновь к тому, что финансовое содействие эффективнее оказывать крупным хозяйствам. В то же время прежние попытки поднять животноводство за счет крупных ферм успехом не увенчались, молоко и мясо все равно стране дают личные подсобные хозяйства. Кроме того, проблему занятости сельского населения никто не отменял. А значит, кластеризация тоже не есть выход, и село ждут новые эксперименты. Автор Айкын Конуров Источник

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