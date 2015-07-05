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Перекупщикам не позволили скупить мясо на ярмарке в Уральске

Четвертого и пятого июля на рынке "Ел-Ырысы" проходила сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню столицы. В ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители из Каратюбинского, Сырымского, Акжайыкского, Таскалинского, Теректинского, Бурлинского, Зеленовского районов. Желающие могли приобрести здесь мясо говядины по 800 тенге за килограмм, свинину - по 700 тенге, конину - по 900 тенге. Нужно отметить, что в мясном павильоне было достаточно много желающих купить мясо по такой цене, однако были и недовольные. - Только что перед нами один человек купил полный пакет мякоти говядины по 800 тенг
gorod
Перекупщикам не позволили скупить мясо на ярмарке в Уральске
Четвертого и пятого июля на рынке "Ел-Ырысы" проходила сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню столицы.
yarmarka987
yarmarka987
В ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители из Каратюбинского, Сырымского, Акжайыкского, Таскалинского, Теректинского, Бурлинского, Зеленовского районов. Желающие могли приобрести здесь мясо говядины по 800 тенге за килограмм, свинину - по 700 тенге, конину - по 900 тенге. Нужно отметить, что в мясном павильоне было достаточно много желающих купить мясо по такой цене, однако были и недовольные. - Только что перед нами один человек купил полный пакет мякоти говядины по 800 тенге, а нам остались кости, - возмущается одна из покупательниц. - Почему бы не сделать ограничение, например, в одни руки отпускать не более трех килограммов мяса.
yarmarka (7)
yarmarka (7)
По словам руководителя рынка "Ел Ырысы" Нурлана НАУРЫЗБАЕВА, организатором этой ярмарки является акимат ЗКО. - Вчера народу было больше, - рассказал Нурлан НАУРЫЗБАЕВ. - Специально для людей все мясо продается по одной цене. Обычно филе продают отдельно и дороже, здесь куски мяса распределены равномерно и все одной ценой. И вчера, и сегодня с утра перекупщики и хозяева кафе и ресторанов пытались скупить все мясо по такой цене. Однако мы этого не допустили, так как ярмарка устроена для жителей города. Картофель здесь можно было приобрести по 70 тенге за килограмм, лук по 80 тенге, купусту - по 80 тенге. Возле машины с фруктами выстроилась очередь. - Я стою, чтобы купить нектарин, - рассказала покупатель Татьяна. - Нектарин здесь стоит 350 тенге за килограмм, хотя везде по городу его цена 450 тенге. В мясном павильоне продают хорошее мясо, по одной цене все продают. Хотелось бы, чтобы распределение было. Чтобы филе отдельно было, пусть и подороже. Кости подешевле были бы. Чтобы те, кто не может себе позволить, могли купить мясо подешевле. В десять часов утра на рынке не было огурцов и помидоров. По словам руководителя рынка, уже в восемь утра популярные овощи были распроданы. - Люди очень просили огурцы, так как они продавались по 40 тенге за килограмм, - пояснил Нурлан НАУРЫЗБАЕВ. - Но в связи с тем, что ночи стоят холодные, они не успевают вызревать и говорят, что с сегодняшнего дня везде по городу цена поднялась до 70 тенге. Продавцы рассказали, что такие ярмарки для них выгодны, так как не приходится платить аренду. - В обычный день мы продаем молоко по 160-170 тенге за литр, а на ярмарке оно у нас стоит 150 тенге, сметана - 500 тенге, - объяснил продавец Саургали. - Нам выгодно здесь продавать, потому что мы стоим бесплатно, поэтому и товар наш дешевле.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
ярмарка

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