Перекупщикам не позволили скупить мясо на ярмарке в Уральске

Четвертого и пятого июля на рынке "Ел-Ырысы" проходила сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Дню столицы. В ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители из Каратюбинского, Сырымского, Акжайыкского, Таскалинского, Теректинского, Бурлинского, Зеленовского районов. Желающие могли приобрести здесь мясо говядины по 800 тенге за килограмм, свинину - по 700 тенге, конину - по 900 тенге. Нужно отметить, что в мясном павильоне было достаточно много желающих купить мясо по такой цене, однако были и недовольные. - Только что перед нами один человек купил полный пакет мякоти говядины по 800 тенг