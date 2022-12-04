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Социум

Перекупщики превышали торговую наценку на яйца в Уральске

В правительстве вновь обсудили, что делать с ценами на продукты питания. Фото из архива "МГ" Работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем реализации основных продуктов питания проводится бессистемно. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета торговли Айдар Абилдабеков на заседании в правительстве. - В Астане, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не проведено ни одного заседания. Соответственно и результатов их работы нет: за истекшую неделю в Алматинской области наблюдается наибольши
Дана Рахметова
Перекупщики превышали торговую наценку на яйца в Уральске
В правительстве вновь обсудили, что делать с ценами на продукты питания.
В Уральске снизилась цена на яйца
В Уральске снизилась цена на яйца
Фото из архива "МГ" Работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем реализации основных продуктов питания проводится бессистемно. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета торговли Айдар Абилдабеков на заседании в правительстве.
- В Астане, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не проведено ни одного заседания. Соответственно и результатов их работы нет: за истекшую неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен – на 0,7% совокупно по шести продуктам (рис, творог, соль, мясо кур, кефир 2,5% жирности, яйца первой категории), в Астане – на 0,5% (мука 1 сорта, хлеб из муки 1 сорта, морковь, лук, сахар). Комитет торговли выявил факты превышения торговой наценки лицами, приобретающими яйца на уральской птицефабрике, и реализующими их с превышением торговой надбавки. Подобные случаи установлены и в других регионах, - сказал Абилдабеков.
Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай представил три этапа новых подходов к работе стабфондов:
  • закуп плодоовощной продукции, финансирование осеннего урожая 2023 года, и в последующем, ежегодно, до 1 сентября текущего финансового года — финансирование осеннего урожая следующего года;
  • форвардный закуп сырья через переработчиков гречневой крупы, риса, масла подсолнечного (с 1 марта 2023 года), выделение оборотных средств производителям сахара;
  • мука, говядина, птица, макароны, хлеб, молоко и молочная продукция, яйца (с 1 июня 2023 года механизмы прорабатываются). Встречными обязательствами со стороны производителей на всех трёх этапах станет фиксация цен на производимую продукцию.
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин добавил, что необходимо возобновить ярмарки выходного дня. Напомним, яйца дорожали в Уральске в октябре. В среднем за месяц цена на этот продукт повысилась на 1,9%. В магазинах стоимость яиц выросла до 600 тенге за один десяток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск яйца цены

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