Перекупщики превышали торговую наценку на яйца в Уральске

- В Астане, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не проведено ни одного заседания. Соответственно и результатов их работы нет: за истекшую неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен – на 0,7% совокупно по шести продуктам (рис, творог, соль, мясо кур, кефир 2,5% жирности, яйца первой категории), в Астане – на 0,5% (мука 1 сорта, хлеб из муки 1 сорта, морковь, лук, сахар). Комитет торговли выявил факты превышения торговой наценки лицами, приобретающими яйца на уральской птицефабрике, и реализующими их с превышением торговой надбавки. Подобные случаи установлены и в других регионах, - сказал Абилдабеков.Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай представил три этапа новых подходов к работе стабфондов:
- закуп плодоовощной продукции, финансирование осеннего урожая 2023 года, и в последующем, ежегодно, до 1 сентября текущего финансового года — финансирование осеннего урожая следующего года;
- форвардный закуп сырья через переработчиков гречневой крупы, риса, масла подсолнечного (с 1 марта 2023 года), выделение оборотных средств производителям сахара;
- мука, говядина, птица, макароны, хлеб, молоко и молочная продукция, яйца (с 1 июня 2023 года механизмы прорабатываются). Встречными обязательствами со стороны производителей на всех трёх этапах станет фиксация цен на производимую продукцию.