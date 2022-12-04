Перекупщики превышали торговую наценку на яйца в Уральске

В правительстве вновь обсудили, что делать с ценами на продукты питания. Фото из архива "МГ" Работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем реализации основных продуктов питания проводится бессистемно. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета торговли Айдар Абилдабеков на заседании в правительстве. - В Астане, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не проведено ни одного заседания. Соответственно и результатов их работы нет: за истекшую неделю в Алматинской области наблюдается наибольши