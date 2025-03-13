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Социум

Перелив талой воды через дорогу: трассу закрыли в ЗКО

Движение ограничено для всех видов автотранспорта.
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Перелив талой воды через дорогу: трассу закрыли в ЗКО

Как сообщили в департамента полиции ЗКО, из-за резкого таяния снега большое количество талой воды переливается через дорожное полотно. По этой причине пришлось ввести ограничение движения для всех видов авто на трассе Уральск-Белес-Переметное. Движение осуществляется через автодорогу Уральск-Саратов.

Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута и строго соблюдать меры предосторожности.

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– Эти вынужденные меры приняты для безопасности граждан, - сообщили в полиции. 

Ранее перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка и в поселке Ынтымак из-за обильного снеготаяния.

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