Перелив талой воды через дорогу: трассу закрыли в ЗКО

Движение ограничено для всех видов автотранспорта.

Как сообщили в департамента полиции ЗКО, из-за резкого таяния снега большое количество талой воды переливается через дорожное полотно. По этой причине пришлось ввести ограничение движения для всех видов авто на трассе Уральск-Белес-Переметное. Движение осуществляется через автодорогу Уральск-Саратов.

Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута и строго соблюдать меры предосторожности.

– Эти вынужденные меры приняты для безопасности граждан, - сообщили в полиции.

Ранее перелив талой воды произошел в микрорайоне Сарыарка и в поселке Ынтымак из-за обильного снеготаяния.