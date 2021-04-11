Перелив талых вод через дорогу произошел в Актюбинской области (видео)

Подтопление Северного обхода дороги Западная Европа-Западный Китай произошло 10 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Участок находится в 25 км от Актобе. В степи произошло резкое таяние снега, дорога осталась под потоками талой воды, возникли сложности для проезда. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, в результате резкого повышения температуры воздуха до 18-20 градусов, 10 апреля в 19.50 на трассе произошел перелив талой воды. Полицейские и сотрудники «Казавтодора» организовали регулировку движения, на месте также дежурят сотрудники ДЧС. Северный обход берет начало у трассы в