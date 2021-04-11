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Социум

Перелив талых вод через дорогу произошел в Актюбинской области (видео)

Подтопление Северного обхода дороги Западная Европа-Западный Китай произошло 10 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Участок находится в 25 км от Актобе. В степи произошло резкое таяние снега, дорога осталась под потоками талой воды, возникли сложности для проезда. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, в результате резкого повышения температуры воздуха до 18-20 градусов, 10 апреля в 19.50 на трассе произошел перелив талой воды. Полицейские и сотрудники «Казавтодора» организовали регулировку движения, на месте также дежурят сотрудники ДЧС. Северный обход берет начало у трассы в
gorod
Перелив талых вод через дорогу произошел в Актюбинской области (видео)
Подтопление Северного обхода дороги Западная Европа-Западный Китай произошло 10 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Актюбинской области затопило трассу
В Актюбинской области затопило трассу
Участок находится в 25 км от Актобе. В степи произошло резкое таяние снега, дорога осталась под потоками талой воды, возникли сложности для проезда. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, в результате резкого повышения температуры воздуха до 18-20 градусов, 10 апреля в 19.50 на трассе произошел перелив талой воды. Полицейские и сотрудники «Казавтодора» организовали регулировку движения, на месте также дежурят сотрудники ДЧС. Северный обход берет начало у трассы в Хромтау, проходит через пригородные села, и выходит на мартукскую трассу, которая ведет в Оренбург. Дорога рассчитана на передвижение 15 тысяч машин ежесуточно. Ее строили, чтобы транзитные машины, среди которых большегрузы и другая техника, не заезжала в Актобе, не было пробок и загрязнения.
В Актюбинской области затопило трассу
В Актюбинской области затопило трассу
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