Перелом обеих ног получил пешеход в ДТП в Атырау

ДТП произошло в районе рынка "Коктем" поздним вечером 25 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По сообщению очевидца, несчастный случай произошел примерно в 21.00 недалеко от остановки "Каспий". - Пешеход был не прав! Переходил дорогу в неположенном месте, - сообщает очевидец. Как сообщили в отделении травматологии областной больницы, мужчина 1987 года рождения поступил с переломами двух голеней. В настоящее время его состояние стабильное, он находится в сознании. При поступлении находился в состоянии алкогольного опьянения. Алия ЖАМИТОВА