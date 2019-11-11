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Социум

Пересадка стволовых клеток требуется 4-летней девочке из Уральска

Жанель Жубантай с рождения страдает ДЦП, микроцефалией и фокальной эпилепсией, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В свои четыре года Жанель не умеет садиться, разговаривать и ходить. По словам мамы девочки Жансаи Науырзовой, беременность её протекала без осложнений и Жанель родилась в срок. – В возрасте пяти месяцев мы заметили, что дочь не реагирует на звуки и что у неё маленькая голова. Невропатолог сказал, что все хорошо и что дети развиваются по-разному. Но мы все же прошли МРТ головного мозга, после которого нам поставили такой страшный диагноз. Жанель госпитализировали в отделен
Арайлым Усербаева
Пересадка стволовых клеток требуется 4-летней девочке из Уральска
Жанель Жубантай с рождения страдает ДЦП, микроцефалией и фокальной эпилепсией, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В свои четыре года Жанель не умеет садиться, разговаривать и ходить. По словам мамы девочки Жансаи Науырзовой, беременность её протекала без осложнений и Жанель родилась в срок. – В возрасте пяти месяцев мы заметили, что дочь не реагирует на звуки и что у неё маленькая голова. Невропатолог сказал, что все хорошо и что дети развиваются по-разному. Но мы все же прошли МРТ головного мозга, после которого нам поставили такой страшный диагноз. Жанель госпитализировали в отделение неврологии, по квоте ездили в клиники городов Нур-Султан и Алматы. Временные улучшения были, но врачи рекомендуют проходить регулярные курсы реабилитации, - говорит женщина. Значительные улучшения обещают врачи из "Московского центра клеточных технологий", который находится в Алматы. В клинике работают российские специалисты, которые готовы принять Жанель в самое ближайшее время. – Для того чтобы активизировать работу мозга, они будут вводить стволовые клетки. Врачи обещают, что приступы эпилепсии станут реже, и дочь начнет реагировать на окружающий мир, а также улучшится двигательно-речевая деятельность. Для нас это было бы самым лучшим достижением. Лечение там стоит 1,2 миллиона тенге, а у нас этих денег нет. Супруг работает один, я вынуждена сидеть дома и ухаживать за детьми. Кроме Жанель у нас еще есть дочь. Весь заработок мужа уходит на аренду жилья и ежедневные расходы. Самостоятельно собрать эти деньги мы не можем, - рассказала Жансая Науырзова. Семья обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать необходимую сумму на лечение Жанель. – Я верю, что моя дочь сможет победить эту болезнь. Да, бывает иногда я плачу от безысходности, мне кажется, что силы мои на исходе. Но когда я вижу свою девочку, которая смотрит на меня с надеждой, я забываю обо всех проблемах. Мечтаю увидеть её по-настоящему детскую беззаботную улыбку. Прошу всех, кто хоть как-то может помочь нам, не проходить мимо нашей беды, - добавила женщина. Все, кто хочет помочь семье, могут перечислить средства на счет в Kaspi Gold 5169 4931 7900 8274 ИИН 880716451114 Связаться с Жансаей Науырзовой можно по телефону 8705 8040788. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДЦП лечение реабилитация

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