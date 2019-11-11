Пересадка стволовых клеток требуется 4-летней девочке из Уральска

Жанель Жубантай с рождения страдает ДЦП, микроцефалией и фокальной эпилепсией, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В свои четыре года Жанель не умеет садиться, разговаривать и ходить. По словам мамы девочки Жансаи Науырзовой, беременность её протекала без осложнений и Жанель родилась в срок. – В возрасте пяти месяцев мы заметили, что дочь не реагирует на звуки и что у неё маленькая голова. Невропатолог сказал, что все хорошо и что дети развиваются по-разному. Но мы все же прошли МРТ головного мозга, после которого нам поставили такой страшный диагноз. Жанель госпитализировали в отделен