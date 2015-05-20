Перевозчики актюбинского жирафа в самодельном вагончике могут предстать перед судом

В ДВД Актюбинской области начато досудебное расследование по факту перевозки животного в самодельном узком вагончике. Фото с сайта pavon.kz Совсем недавно актюбинцы стали свидетелями того, в каких жутких условиях транспортируют четвероногого. Жирафа по кличке Твига, который принадлежит местному предпринимателю Борису БАЙЖАРКЫНОВУ, перевозили в необорудованной для таких случаев машине. Десятки горожан стали свидетелями того, как после транспортировки животное пытались выманить из вагончика. Сотрудники мини-зоопарка, в котором содержат в летнее время Твигу, использовали автоген, чтобы жираф выше