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Происшествия Социум

Перевозчики актюбинского жирафа в самодельном вагончике могут предстать перед судом

В ДВД Актюбинской области начато досудебное расследование по факту перевозки животного в самодельном узком вагончике. Фото с сайта pavon.kz Совсем недавно актюбинцы стали свидетелями того, в каких жутких условиях транспортируют четвероногого. Жирафа по кличке Твига, который принадлежит местному предпринимателю Борису БАЙЖАРКЫНОВУ, перевозили в необорудованной для таких случаев машине. Десятки горожан стали свидетелями того, как после транспортировки животное пытались выманить из вагончика. Сотрудники мини-зоопарка, в котором содержат в летнее время Твигу, использовали автоген, чтобы жираф выше
gorod
Перевозчики актюбинского жирафа в самодельном вагончике могут предстать перед судом
В ДВД Актюбинской области начато досудебное расследование по факту перевозки животного в самодельном узком вагончике.
Фото с сайта pavon.kz
Фото с сайта pavon.kz
 Фото с сайта pavon.kz Совсем недавно актюбинцы стали свидетелями того, в каких жутких условиях транспортируют четвероногого. Жирафа по кличке Твига, который принадлежит местному предпринимателю Борису БАЙЖАРКЫНОВУ, перевозили в необорудованной для таких случаев машине. Десятки горожан стали свидетелями того, как после транспортировки животное пытались выманить из вагончика. Сотрудники мини-зоопарка, в котором содержат в летнее время Твигу, использовали автоген, чтобы жираф вышел наружу. Это вызвало массу недовольства среди очевидцев. Они выложили видео в Интернет, а местные правозащитники даже потребовали привлечь к ответственности хозяина мини-зоопарка. После этого в инцидент вмешались полицейские.
перевозка

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