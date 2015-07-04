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Социум Экономика

Первая партия бензола получена на Атырауском НПЗ

3 июля на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе на комплексе по производству ароматических углеводородов была получена первая бензола, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Это дает возможность перейти на производство высокооктановых бензинов. В целом на предприятии будет производиться до 133 тысяч тонн бензола в год. Генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Кайрат УРАЗБАЕВ рассказал, что бензол - это дорогостоящий продукт, пользующийся большим спросом на мировом рынке. - Из него готовят целый ряд товаров, без которых невозможно представить современную жизнь, -
gorod
Первая партия бензола получена на Атырауском НПЗ
3 июля на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе на комплексе по производству ароматических углеводородов была получена первая бензола, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
benzol3
benzol3
 Это дает возможность перейти на производство высокооктановых бензинов. В целом на предприятии будет производиться до 133 тысяч тонн бензола в год. Генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Кайрат УРАЗБАЕВ рассказал, что бензол - это дорогостоящий продукт, пользующийся большим спросом на мировом рынке. - Из него готовят целый ряд товаров, без которых невозможно представить современную жизнь, - пояснил гендиректор. - И сегодня АНПЗ, который был первенцем нефтепереработки Казахстана, стал первенцем нефтехимии Казахстана. Перед нами стоят и другие задачи, мы планируем в августе получить параксилол. Это еще более ценный и дорогостоящий продукт. По словам Кайрата УРАЗБАЕВА, и бензол, и параксилол в дальнейшем могут быть использованы как сырье для будущих предприятий нефтехимического кластера Казахстана. На базе них могут развиваться десятки и сотни предприятий, выпускающие различные виды товаров. Реализация проекта Комплекса по производству ароматических углеводородов проводится в рамках Плана мероприятий по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов мирового уровня. - в 2016 году перед нами стоит еще более масштабная задача - должны закончить строительство комплекса глубокой переработки нефти. Следующий комплекс позволит получать бензин, дизельное топливо, керосин авиационный, сжиженный газ, соответствующий стандартам ЕВРО-5, - заключил гендиректор ТОО.
benzol
benzol
benzol2
benzol2
Атырауский НПЗ

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