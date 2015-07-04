Первая партия бензола получена на Атырауском НПЗ

3 июля на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе на комплексе по производству ароматических углеводородов была получена первая бензола, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Это дает возможность перейти на производство высокооктановых бензинов. В целом на предприятии будет производиться до 133 тысяч тонн бензола в год. Генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Кайрат УРАЗБАЕВ рассказал, что бензол - это дорогостоящий продукт, пользующийся большим спросом на мировом рынке. - Из него готовят целый ряд товаров, без которых невозможно представить современную жизнь, -