Первенство города по аударыспаку проходит в Уральске

Сегодня, 28 мая, в ДЮСШ по национальным видам спорта проходит первенство города по аударыспаку, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора ДЮСШ Дастана МУРЗАГАЛИЕВА, соревнования приурочены ко Дню защиты детей. - Участвуют 30 ребят из нашей школы и из частной конноспортивной школы "Темирлан" из Чингирлауского района, - рассказал Дастан МУРЗАГАЛИЕВ. - Соревнования проходят в двух возрастных категориях - это ребята 1997-1999 годов и 2000-2002 годов рождения. Мы хотим возродить былой интерес к национальным видам спорта, чтобы наши дети интересовались спортом. Бекнур АБДРАХМАН