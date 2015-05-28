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Спорт

Первенство города по аударыспаку проходит в Уральске

Сегодня, 28 мая, в ДЮСШ по национальным видам спорта проходит первенство города по аударыспаку, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора ДЮСШ Дастана МУРЗАГАЛИЕВА, соревнования приурочены ко Дню защиты детей. - Участвуют 30 ребят из нашей школы и из частной конноспортивной школы "Темирлан" из Чингирлауского района, - рассказал Дастан МУРЗАГАЛИЕВ. - Соревнования проходят в двух возрастных категориях - это ребята 1997-1999 годов и 2000-2002 годов рождения. Мы хотим возродить былой интерес к национальным видам спорта, чтобы наши дети интересовались спортом. Бекнур АБДРАХМАН
Анэль Кайнеденова
Первенство города по аударыспаку проходит в Уральске
Сегодня, 28 мая, в ДЮСШ по национальным видам спорта проходит первенство города по аударыспаку, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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11.Статические 006
По словам директора ДЮСШ Дастана МУРЗАГАЛИЕВА, соревнования приурочены ко Дню защиты детей. - Участвуют 30 ребят из нашей школы и из частной конноспортивной школы "Темирлан" из Чингирлауского района, - рассказал Дастан МУРЗАГАЛИЕВ. - Соревнования проходят в двух возрастных категориях - это ребята 1997-1999 годов и 2000-2002 годов рождения. Мы хотим возродить былой интерес к национальным видам спорта, чтобы наши дети интересовались спортом. Бекнур АБДРАХМАНОВ стал первым в своей категории до 40 кг. Всего за 24 секунды ему удалось сбросить с лошади своего оппонента. - Я пришел в конноспортивную школу в 2011 году, - рассказал участник соревнований Актлек КАЛИЕВ. - Я поступил учиться в колледж, где нам и предложили заниматься здесь. Я пришел и об этом нисколько не жалею. В ДЮСШ по национальным видам спорта в Уральске, в котором также есть секция по казахша курес, в настоящее время занимаются 403 подростка. К слову, победители первенства будут представлять нашу область на чемпионате РК по национальным видам спорта, который пройдет в Уральске 25 июня.
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аударыспак Дастан МУРЗАГАЛИЕВ

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